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Yerel Saatler süren arama kötü bitti! 15 yaşındaki Mehmet’ten acı haber geldi
Yerel

Saatler süren arama kötü bitti! 15 yaşındaki Mehmet’ten acı haber geldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Saatler süren arama kötü bitti! 15 yaşındaki Mehmet’ten acı haber geldi

Aydın’ın Çine ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Şen için başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı

Aydın’ın Çine ilçesinde ailesinin saatlerdir haber alamadığı 15 yaşındaki Mehmet Şen için yürütülen arama çalışmaları acı sonla bitti.

 

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şen’den haber alamayan ailesi ve yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sırasında Mehmet Şen, Çanak Antenler mevkiinde bir ağaca asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Mehmet Şen’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri ile Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirildi. Mehmet Şen’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere ilgili birime gönderildi. 

 

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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