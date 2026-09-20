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Gündem Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 milyon dolar ve 25 milyon Euro’yu yurt dışına kaçırmışlar
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 milyon dolar ve 25 milyon Euro’yu yurt dışına kaçırmışlar

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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 milyon dolar ve 25 milyon Euro’yu yurt dışına kaçırmışlar

Fon soruşturmasında Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Bu millet devletin güvencesi altındaki İMKB aracılığıyla soyulup soğana çevrilmiş maalesef.
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