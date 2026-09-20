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Gündem Cüneyt Özdemir Terörsüz Türkiye’yi yorumladı: “Yavşak enteller barışı beğenmiyor”
Gündem

Cüneyt Özdemir Terörsüz Türkiye’yi yorumladı: “Yavşak enteller barışı beğenmiyor”

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, terörün sona ermesi ve Türkiye’nin bundan sonraki süreçte kalkınmaya odaklanması gerektiğini belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. “Terör bitti, kalkınma başlasın” mesajı veren Özdemir, sürece karşı çıkan bazı çevreleri ise çok sert sözlerle eleştirdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye’nin terör meselesinde geldiği noktayı ve bundan sonra atılması gereken adımları değerlendirdi.

Özdemir, terörün sona ermesinin ardından enerjinin artık kalkınmaya yöneltilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Terör bitti, kalkınma başlasın” mesajını verdi.

Türkiye’nin yıllarca terör nedeniyle büyük bedeller ödediği bir dönemin ardından kalkınmanın, yatırımın ve bölgenin geleceğinin konuşulması gerektiğine işaret eden Özdemir, yeni sürece karşı mesafeli yaklaşan çevrelere de tepki gösterdi.

“Yavşak enteller barışı beğenmiyor”

Özdemir'in en dikkat çeken çıkışı ise barış tartışmaları üzerinden geldi.

Sürece karşı çıkan kimi çevreleri hedef alan Özdemir, tepkisini oldukça sert bir ifadeyle dile getirerek:

“Yavşak enteller barışı beğenmiyor.”

Özdemir'in sözleri, terörün sona ermesinin ardından Türkiye'nin enerjisini güvenlik sorunlarından ekonomik ve bölgesel kalkınmaya yöneltmesi gerektiği mesajını öne çıkardı.

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