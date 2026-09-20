CANLI ANLATIM: Amedspor 0-0 Beşiktaş
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Amedspor 2 - 0 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.
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Amedspor 2 - 0 Beşiktaş
22' GOL! Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Saba, sert bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.
19' Beşiktaş savunmasından seken top sağ taraftaki Ballet'in önünde kaldı. Ballet'in karşı karşıya vuruşu Nübel'de kaldı.
13' GOL! Orban topu ağlara gönderdi. Salih'in kaptırdığı topta ceza sahası dışında topla buluşan Orban, çok uzak mesafeden muhteşem bir şutla topu ağlara gönderdi.
8' Furkan Soyalp'in uzaktan vuruşu Nübel'in kucağında kaldı.
5' İlk 5 dakikada orta sahada yoğun bir top kapma mücadelesi var.
1'Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Mohamed, Orban.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Poku, İlhan, Vlahovic.