Afyonkarahisar’da Ezber Bozan Siyaset: Sabah 06.00’da Başlayan Mesai, Çaylar Başkandan

Afyonkarahisar’dan Türkiye gündemine taşınmaya aday bu "içtenlik siyaseti", tüm siyasi aktörlere aslında çok net ve unutulmayacak bir ders veriyor: Seçmenin kalbine giden yol süslü makam koltuklarından değil, sabah 6'da kapısını açıp vatandaşa kendi eliyle çay ikram eden bir başkanın samimiyetinden geçiyor.