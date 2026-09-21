Afyonkarahisar’da Ezber Bozan Siyaset: Sabah 06.00’da Başlayan Mesai, Çaylar Başkandan
Türkiye'de alışılagelmiş siyasetçi profilini temelden sarsan, sessiz ama çok güçlü bir iletişim modeli Afyonkarahisar'dan tüm ülkeye yayılıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'de alışılagelmiş siyasetçi profilini temelden sarsan, sessiz ama çok güçlü bir iletişim modeli Afyonkarahisar'dan tüm ülkeye yayılıyor.
Şehir henüz uyanmamışken, saat 06.00’da AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Dr. Özgür Kavak’ın makam odasının kapıları vatandaşa açılıyor.
Gece yarısı 00.00'a kadar süren ve kesintisiz 18 saat devam eden bu ağır mesaide, resmi protokol kuralları yerini buharı tüten bir bardak çayın sıcaklığına bırakıyor.
Vatandaşlar, dertlerini anlatmak ya da talepte bulunmak için il başkanlığına geldiklerinde karşılarında aşılması zor bürokratik duvarlar veya asistan ordusu bulmuyor.
Görüşme sırasında Özgür Kavak’ın kalkıp çayları bizzat kendisinin doldurması ve misafirlerine ikram etmesi, vatandaşın siyasete bakış açısını anında değiştiriyor.
Siyasetin o soğuk ve mesafeli algısını yıkan bu refleks, seçmenin bilinçaltına doğrudan şu mesajı işliyor: "Ben sizden biriyim, burası da sizin eviniz."
Günümüz siyasetinde milyonluk tanıtım kampanyalarının ve süslü sloganların yapamadığı etkiyi, göz hizasında kurulan sahici bir diyalog ve içten bir tebessüm başarıyor.
Vatandaş, karşısında sadece kendisini dinleyen bir yönetici değil, derdini içselleştiren bir ev sahibi görüyor.
Kavak’ın güne şafak vakti başlayıp gece yarısına kadar süren temposu, sadece fiziksel bir dayanıklılık örneği değil; aynı zamanda kibre karşı tevazunun sessiz bir zaferi olarak öne çıkıyor.
Afyonkarahisar’dan Türkiye gündemine taşınmaya aday bu "içtenlik siyaseti", tüm siyasi aktörlere aslında çok net ve unutulmayacak bir ders veriyor: Seçmenin kalbine giden yol süslü makam koltuklarından değil, sabah 6'da kapısını açıp vatandaşa kendi eliyle çay ikram eden bir başkanın samimiyetinden geçiyor.
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