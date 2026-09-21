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Şok gelişme: Sıcağı sıcağına bu yapılır mı? Trabzon'da 'açık kamera' krizi

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Şok gelişme: Sıcağı sıcağına bu yapılır mı? Trabzon'da 'açık kamera' krizi

Okan Buruk'un Trabzon'da kamera konusundaki bu hassasiyeti sorgulanıyor...

#1
Foto - Şok gelişme: Sıcağı sıcağına bu yapılır mı? Trabzon'da 'açık kamera' krizi

Okan Buruk'un Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gördükten sonra yayıncı kuruluş muhabirini açık olan kameraların görüntü alamadığı açıya götürüp bir şeyler söylemesi geceye damga vurdu. Bu açıklamaların sıcağı sıcağına yayıncı kuruluş tarafından verilmesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tepkisini çekerken Buruk'un söylediği 'Kameralar açıkken konuşmam' sözleri tartışmanın merkezine oturdu.

#2
Foto - Şok gelişme: Sıcağı sıcağına bu yapılır mı? Trabzon'da 'açık kamera' krizi

Trabzonspor, Galatasaray'a ve son 4 yılın şampiyon teknik direktörü Okan Buruk'a büyük bir hezimet yaşattı. Buruk'un çift sarı karttan atılması ve sonrasında yayıncı kuruluşun muhabirine yaptığı açıklamaların ekranlara gelmesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tepkilerine neden oldu. Üst üste açıklamalar geldi.

#3
Foto - Şok gelişme: Sıcağı sıcağına bu yapılır mı? Trabzon'da 'açık kamera' krizi

Buruk’un kırmızı kart görmesinin hemen ardından tünelde yayıncı kuruluş muhabirine yönelerek bir şeyler söylemesi dikkat çekti. Karma alandan ayrılırken kameraların açık olduğunu fark eden tecrübeli teknik adam, muhabiri açı dışında kalan bir bölgeye çekerek "Kameralar açıkken konuşmam" dedi. Okan Buruk'un yanı sıra ekibi de tünelde ve karma alanda bulunan basın mensuplarına kameraların kapatılması yönünde uyarılarda bulundu.

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