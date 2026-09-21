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13 futbolcu ülkeleri için ter dökecek: Fenerbahçe’de milli maraton

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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13 futbolcu ülkeleri için ter dökecek: Fenerbahçe’de milli maraton

Haftayı zirve ile puan farkını eriterek tamamlayan Fenerbahçe’de 13 futbolcu ülkelerinin milli takımları için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, A Milli Futbol Takımı’na ise 5 futbolcu gönderdi.

#1
Foto - 13 futbolcu ülkeleri için ter dökecek: Fenerbahçe’de milli maraton

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor’u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, haftayı 10 puanla kapattı. Ligde dün oynanan karşılaşmalar sonrası da milli araya girildi. Sarı-lacivertlilerden 13 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Türk oyunculardan İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın’ı aday kadroya çağırdı. 23 yaşındaki Bartuğ Elmaz, ilk kez A Milli Takım’a davet edildi.

#2
Foto - 13 futbolcu ülkeleri için ter dökecek: Fenerbahçe’de milli maraton

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar A Ligi’nde 25 Eylül’de Kocaeli’de Fransa’yı konuk edecek. Milliler 28 Eylül’de ise Bursa’da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca 22 yaşındaki savunmacı Yiğit Efe Demir ise Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldı. Ümit Milliler de 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 26 Eylül’de Ukrayna, 6 Ekim’de Macaristan ile oynayacak.

#3
Foto - 13 futbolcu ülkeleri için ter dökecek: Fenerbahçe’de milli maraton

4 isim daha Uluslar Ligi macerasında Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Skriniar, Slovakya’nın Uluslar C Ligi’nde oynayacağı Moldova, Kazakistan, Faroe Adaları maçlarında ülkesiyle mücadele edecek. Nathan Ake ise Hollanda’nın Uluslar A Ligi’nde oynayacağı Almanya, Sırbistan ve Yunanistan mücadelelerinde geniş kadroda yer alacak. Türkiye ile aynı grupta yer alan ve 2 Ekim’de ay-yıldızlıları konuk edecek olan Belçika, sarı-lacivertlilerin forveti Romelu Lukaku’yu aday kadroya çağırırken, ilk sınavını da İtalya karşısında verecek. Vedat Muriqi’li Kosova ise Uluslar B Ligi’nde İrlanda, Avusturya, İsrail ile karşı karşıya gelecek. Ognjen Mimovic de Sırbistan U21 Milli Takımı’na davet edildi.

#4
Foto - 13 futbolcu ülkeleri için ter dökecek: Fenerbahçe’de milli maraton

Nene ve Oppong, Afrika Uluslar Kupası elemelerine çıkacak Afrika’da kıtasında ise Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında takımlar iki maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Kojo Oppong, Gana Milli Takımı’nın aday kadrosunda yer aldı. Gana, Fildişi Sahili ve Gambiya ile kozlarını paylaşacak. Dorgeles Nene’li Mali ise elemelerde Yeşil Burun ve Liberya ile mücadele edecek.

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