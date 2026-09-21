13 futbolcu ülkeleri için ter dökecek: Fenerbahçe’de milli maraton

4 isim daha Uluslar Ligi macerasında Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Skriniar, Slovakya’nın Uluslar C Ligi’nde oynayacağı Moldova, Kazakistan, Faroe Adaları maçlarında ülkesiyle mücadele edecek. Nathan Ake ise Hollanda’nın Uluslar A Ligi’nde oynayacağı Almanya, Sırbistan ve Yunanistan mücadelelerinde geniş kadroda yer alacak. Türkiye ile aynı grupta yer alan ve 2 Ekim’de ay-yıldızlıları konuk edecek olan Belçika, sarı-lacivertlilerin forveti Romelu Lukaku’yu aday kadroya çağırırken, ilk sınavını da İtalya karşısında verecek. Vedat Muriqi’li Kosova ise Uluslar B Ligi’nde İrlanda, Avusturya, İsrail ile karşı karşıya gelecek. Ognjen Mimovic de Sırbistan U21 Milli Takımı’na davet edildi.