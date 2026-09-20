Savcı odasındaki görüntüyle gündeme gelmişti ‘Hallederiz’ Buket bu kez halledemedi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul’daki bazı adliyelerde görülen dava ve yargılama süreçlerine çıkar karşılığında müdahale edildiği yönündeki suçlamalar mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında Musa Şit isimli şüphelinin liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, adli süreçleri menfaat sağlamak amacıyla organize şekilde etkilemeye çalıştığı ileri sürüldü.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda aralarında iki avukatın da bulunduğu toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Buket Tekışık'a örgüt üyeliği ve rüşvet suçlaması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan raporda şüphelilerin sevk maddeleri de belli oldu.

Musa Şit hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma ve rüşvet verme suçlamaları yöneltildi.

Avukat Buket Tekışık ile Avukat Tuğçe Keskin ise örgüt üyeliği ve rüşvet verme suçlamalarıyla sevk edildi.

Vedat Mutlu hakkında örgüt kurma ve rüşvet verme, Merve Koçyiğit hakkında ise örgüt üyeliği ve rüşvet verme suçlamaları yöneltildi.

5 şüpheli de tutuklandı

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Savcı odasındaki fotoğrafıyla gündeme gelmişti

Tutuklanan isimlerden Buket Tekışık daha önce savcı odasında çekilen fotoğrafıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Tekışık'ın sosyal medya paylaşımlarından birinde kullandığı “Ben asla kaybetmem; ya kazanırım ya da öğrenirim” sözleri de tartışma konusu olmuştu.

“İstediğim gibi girer çıkarım”

Buket Tekışık, savcı odasında çekilen görüntülerinin gündem olmasının ardından yaptığı açıklamada fotoğraf üzerinden algı oluşturulduğunu söylemişti.

Tekışık şu ifadeleri kullanmıştı:

“Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu, kime ait, bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek, algı yaratılmak isteniyor.”

Tekışık'ın daha önce yaptığı bu açıklama, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından yeniden gündeme geldi.