  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’e 2,8 milyar dolarlık silah satışını tek bir kişi bloke etti Yemen’den sert mesaj! Müzakere kozu değiliz İran'dan 7 şart! ABD'ye bildirdiler Suudi Arabistan’a saldırılarda Mekke İttifakı devreye girecek mi? Hakan Fidan: Biz sözümüzün eriyiz! Askeri ihtiyaçlara cevap vereceğiz Trump: Yalnızca yüksek IQ'lular başvursun! ABD Yapay Zeka Kuvvetlerini kuruyorum Dünyaya seslenecek: Başkan Erdoğan’ın ABD programı belli oldu HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı ifade verdi! Türkşad Kunthan Uçuk’a yurt dışına çıkış yasağı Özgür'ün hala umudu var! Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: İmamoğlu olmazsa o zaman… Bu kadarına da pes artık: Dayı bari camide yapma! Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor: 4 kritik isim operasyonla gözaltına alındı
Gündem Savcı odasındaki görüntüyle gündeme gelmişti ‘Hallederiz’ Buket bu kez halledemedi
Gündem

Savcı odasındaki görüntüyle gündeme gelmişti ‘Hallederiz’ Buket bu kez halledemedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Savcı odasındaki görüntüyle gündeme gelmişti ‘Hallederiz’ Buket bu kez halledemedi

Savcı odasında çekilen fotoğrafı ve ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Avukat Buket Tekışık, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Farklı adliyelerde rüşvet dağıtarak dava ve yargılama süreçlerini etkilemeye çalıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan, aralarında iki avukatın da bulunduğu 5 şüphelinin tamamı cezaevine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul’daki bazı adliyelerde görülen dava ve yargılama süreçlerine çıkar karşılığında müdahale edildiği yönündeki suçlamalar mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında Musa Şit isimli şüphelinin liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, adli süreçleri menfaat sağlamak amacıyla organize şekilde etkilemeye çalıştığı ileri sürüldü.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda aralarında iki avukatın da bulunduğu toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Buket Tekışık'a örgüt üyeliği ve rüşvet suçlaması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan raporda şüphelilerin sevk maddeleri de belli oldu.

Musa Şit hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma ve rüşvet verme suçlamaları yöneltildi.

Avukat Buket Tekışık ile Avukat Tuğçe Keskin ise örgüt üyeliği ve rüşvet verme suçlamalarıyla sevk edildi.

Vedat Mutlu hakkında örgüt kurma ve rüşvet verme, Merve Koçyiğit hakkında ise örgüt üyeliği ve rüşvet verme suçlamaları yöneltildi.

5 şüpheli de tutuklandı

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Savcı odasındaki fotoğrafıyla gündeme gelmişti

Tutuklanan isimlerden Buket Tekışık daha önce savcı odasında çekilen fotoğrafıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Tekışık'ın sosyal medya paylaşımlarından birinde kullandığı “Ben asla kaybetmem; ya kazanırım ya da öğrenirim” sözleri de tartışma konusu olmuştu.

“İstediğim gibi girer çıkarım”

Buket Tekışık, savcı odasında çekilen görüntülerinin gündem olmasının ardından yaptığı açıklamada fotoğraf üzerinden algı oluşturulduğunu söylemişti.

Tekışık şu ifadeleri kullanmıştı:

“Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu, kime ait, bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek, algı yaratılmak isteniyor.”

Tekışık'ın daha önce yaptığı bu açıklama, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından yeniden gündeme geldi.

HSK'dan flaş karar! Türkşad Kunthan Uçuk görevden uzaklaştırıldı
HSK'dan flaş karar! Türkşad Kunthan Uçuk görevden uzaklaştırıldı

Gündem

HSK'dan flaş karar! Türkşad Kunthan Uçuk görevden uzaklaştırıldı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Dönemin Başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Dönemin Başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

Gündem

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Dönemin Başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı ifade verdi! Türkşad Kunthan Uçuk’a yurt dışına çıkış yasağı
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı ifade verdi! Türkşad Kunthan Uçuk’a yurt dışına çıkış yasağı

Gündem

HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı ifade verdi! Türkşad Kunthan Uçuk’a yurt dışına çıkış yasağı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23