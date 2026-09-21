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Süper Lig (6 maç): 445 dakika, skor katkısı yok: Barış Alper'le görüşme: Toparlanma sözü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Süper Lig (6 maç): 445 dakika, skor katkısı yok: Barış Alper'le görüşme: Toparlanma sözü

Galatasaray'ın en büyük etkin oyuncularından olması beklenen Barış'ın katkı vermeyişi büyük gerilime sebep oldu.

#1
Foto - Süper Lig (6 maç): 445 dakika, skor katkısı yok: Barış Alper'le görüşme: Toparlanma sözü

Sezon başından beri beklentilerin altında kalan Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor karşılaşmasına kulübede başlamıştı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, milli futbolcuyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

#2
Foto - Süper Lig (6 maç): 445 dakika, skor katkısı yok: Barış Alper'le görüşme: Toparlanma sözü

Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta ve Şampiyonlar Ligi'ndeki iyi performansta Barış Alper Yılmaz'ın önemli katkıları olmuştu. Bu sezon ise durum şu:

#3
Foto - Süper Lig (6 maç): 445 dakika, skor katkısı yok: Barış Alper'le görüşme: Toparlanma sözü

Süper Lig (6 maç): 445 dakika, skor katkısı yok Şampiyonlar Ligi (1 maç): 90 dakika, skor katkısı yok

#4
Foto - Süper Lig (6 maç): 445 dakika, skor katkısı yok: Barış Alper'le görüşme: Toparlanma sözü

26 yaşındaki kanat oyuncusu, 4-0 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlamıştı. İkinci yarıda sahaya sürüldü. Ancak yine beklenen katkı gelmedi. Zaten o dakikadan sonra da maç kopmuştu. Teknik Direktör Okan Buruk'un, oyuncusuyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

#5
Foto - Süper Lig (6 maç): 445 dakika, skor katkısı yok: Barış Alper'le görüşme: Toparlanma sözü

Barış Alper Yılmaz'ın bu toplantıda milli ara sonrasında daha iyi döneceğini söylediği belirtildi. Aslında Sarı-Kırmızılı ekipte sadece Barış değil, bütün kanat oyuncularıyla ilgili sıkıntı yaşanıyor. Bu sezon sadece Yunus 1 gol kaydetti. Diğer isimler ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

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