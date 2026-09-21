Süper Lig (6 maç): 445 dakika, skor katkısı yok: Barış Alper'le görüşme: Toparlanma sözü
Galatasaray'ın en büyük etkin oyuncularından olması beklenen Barış'ın katkı vermeyişi büyük gerilime sebep oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'ın en büyük etkin oyuncularından olması beklenen Barış'ın katkı vermeyişi büyük gerilime sebep oldu.
Sezon başından beri beklentilerin altında kalan Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor karşılaşmasına kulübede başlamıştı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, milli futbolcuyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta ve Şampiyonlar Ligi'ndeki iyi performansta Barış Alper Yılmaz'ın önemli katkıları olmuştu. Bu sezon ise durum şu:
Süper Lig (6 maç): 445 dakika, skor katkısı yok Şampiyonlar Ligi (1 maç): 90 dakika, skor katkısı yok
26 yaşındaki kanat oyuncusu, 4-0 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlamıştı. İkinci yarıda sahaya sürüldü. Ancak yine beklenen katkı gelmedi. Zaten o dakikadan sonra da maç kopmuştu. Teknik Direktör Okan Buruk'un, oyuncusuyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Barış Alper Yılmaz'ın bu toplantıda milli ara sonrasında daha iyi döneceğini söylediği belirtildi. Aslında Sarı-Kırmızılı ekipte sadece Barış değil, bütün kanat oyuncularıyla ilgili sıkıntı yaşanıyor. Bu sezon sadece Yunus 1 gol kaydetti. Diğer isimler ne gol atabildi ne de asist yapabildi.
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