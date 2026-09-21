Süper Lig (6 maç): 445 dakika, skor katkısı yok: Barış Alper'le görüşme: Toparlanma sözü

Barış Alper Yılmaz'ın bu toplantıda milli ara sonrasında daha iyi döneceğini söylediği belirtildi. Aslında Sarı-Kırmızılı ekipte sadece Barış değil, bütün kanat oyuncularıyla ilgili sıkıntı yaşanıyor. Bu sezon sadece Yunus 1 gol kaydetti. Diğer isimler ne gol atabildi ne de asist yapabildi.