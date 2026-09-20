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Gündem Son derece endişelilermiş! Berlin’e Türk başbakan Yahudileri korkuttu!
Gündem

Son derece endişelilermiş! Berlin’e Türk başbakan Yahudileri korkuttu!

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AA Giriş Tarihi:

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Son derece endişelilermiş! Berlin’e Türk başbakan Yahudileri korkuttu!

Almanya Yahudiler Konseyi Başkanı Josef Schuster, Berlin eyalet meclisi seçimlerini Sol Parti'nin kazanması ve Türkiye kökenli Elif Eralp’in başbakan seçilmesinden "son derece endişeli" olduklarını açıklayarak, Sol Parti’nin ve Eralp’in engellenmesi çağrısı yaptı.

Almanya’nın başkenti Berlin'deki seçimleri Sol Parti’nin yüzde 24.4 ile kazanması ve Elif Eralp’in Berlin’in yeni başbakanı olması Almanya’daki Yahudileri korkuttu. Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster son derece endişeli olduklarını açıkladı.

Filistin'e destek gösterileri düzenleyen ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini belirten Sol Parti'yi "antisemitik" olmakla suçlayan Schuster, "Bir sahnede İsrail askerlerinin ölümü için çağrıda bulunuldu, seyirciler de buna şarkılar söyleyip dans ederek eşlik etti" ifadelerini kullandı.

ENGELLEYİN ÇAĞRISI

Schuster, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti'ye, Berlin'de Sol Parti'nin yönetime gelmesine yardımcı olmamaları çağrısında bulundu.

Sandık çıkış anketine göre, Berlin'de eyalet başbakanlığına Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, yüzde 25,3 ile ilk sıraya yerleşti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 19,1 ile ikinci sırada yer alırken, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16,2 ile üçüncü sırada bulunuyor.

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Yorumlar

Turan

Türkiye kökenli olup, hatta Türk olup Almanya 'da belli noktalara gelenlerin ne Türklere ne de Türkiye'ye hayrı dokunmamıştır! Bazen tam tersine zararı olmuştur.
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