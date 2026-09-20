Almanya’da sandıktan sürpriz! Türk başbakan adayı Elif Eralp’in partisi önde

Almanya’da gözlerin çevrildiği Berlin Eyalet Meclisi seçiminde ilk tahmin sonuçları açıklandı. ARD’nin 20 Eylül 2026 saat 18.00 itibarıyla açıkladığı tahmine göre Die Linke yüzde 24,5 ile seçimi ilk sırada götürüyor.

Başbakan Friedrich Merz’in partisi CDU’nun Berlin’deki oy oranı ise ilk tahminlerde yüzde 20 seviyesinde kaldı. AfD’nin yüzde 16’ya yükseldiği bildirildi. Sonuçların kesinleşmesi ve kurulabilecek koalisyon, Berlin yönetiminin kimin eline geçeceğini belirleyecek.

Türk kökenli Elif Eralp gözleri üzerine çevirdi

Seçimin en dikkat çeken isimlerinden biri Die Linke’nin başbakan adayı Elif Eralp oldu. 45 yaşındaki Türk kökenli siyasetçi, seçim kampanyasında özellikle yüksek kiralar ve konut sıkıntısını gündeminin merkezine yerleştirdi. Partisi, büyük konut şirketlerinin elindeki binlerce dairenin kamu mülkiyetine geçirilmesini savunuyor.

Eralp’in partisi sandık öncesindeki son anketlerde de öne çıkmıştı. 17 Eylül’de yayımlanan ZDF anketinde Die Linke yüzde 22, CDU yüzde 20, AfD yüzde 18, Yeşiller yüzde 15 ve SPD yüzde 12 olarak ölçülmüştü.

Die Linke için Berlin’de tarihi sonuç ihtimali

ARD, mevcut tahminin gerçekleşmesi halinde Die Linke’nin Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde ilk kez birinci parti olacağına dikkat çekiyor. Ancak Almanya’daki eyalet sistemi nedeniyle sandıktan birinci çıkmak, Eralp’in otomatik olarak Berlin Eyalet Başbakanı —resmî unvanıyla Berlin Yönetici Belediye Başkanı— olacağı anlamına gelmiyor. Bunun için eyalet meclisindeki çoğunluğu sağlayacak bir koalisyonun oluşturulması gerekiyor.

Seçim öncesinde mevcut CDU-SPD yönetiminin çoğunluğu kaybetmesi beklenirken; Die Linke-SPD-Yeşiller veya CDU-Yeşiller-SPD seçenekleri olası koalisyon formülleri arasında gösteriliyordu.

Merz’in CDU’suna ağır darbe

Berlin sonuçları Almanya Başbakanı Friedrich Merz açısından da önem taşıyor. Reuters’ın ilk sonuçlara ilişkin haberine göre CDU, aynı gün seçim yapılan Mecklenburg-Vorpommern’de de ciddi oy kaybıyla karşı karşıya kaldı. Berlin’de ise Die Linke’nin gerisinde kalması Merz yönetimi üzerindeki siyasi baskıyı artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Berlin’de oy sayımı devam ediyor. Yüzde 24,5’lik rakam kesin seçim sonucu değil, ARD’nin ilk tahminidir; oranlar ilerleyen saatlerde gerçek oy sayımıyla değişebilir.