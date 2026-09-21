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Dünya Moise suikastinin şüphelileri teslim edildi! 18 zanlıyı ABD yargılayacak
Dünya

Moise suikastinin şüphelileri teslim edildi! 18 zanlıyı ABD yargılayacak

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Moise suikastinin şüphelileri teslim edildi! 18 zanlıyı ABD yargılayacak

Karayipler ülkesi Haiti'de, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye Temmuz 2021'de düzenlenen suikastla bağlantılı zanlılar ABD'de yargılanacak. Moise’nin öldürülmesiyle ilgili olayda 30 şüpheli hakkında soruşturma yürütülürken şüphelilerden 18'inin yargılanmak üzere ABD'ye teslim edildiğini belirtti.

Güney Florida Bölgesi Başsavcısı Jason Reding Quinones, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Moise'nin suikastıyla ilgili 30 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü, şüphelilerden 18'inin ise yargılanmak üzere ABD'ye teslim edildiğini belirtti.

Sanıkların Florida eyaletinde adalet karşısına çıkarılacağını kaydeden Quinones, bu sürecin​​​​​​​ Moise'nin suikastından sorumluların hesap vermesi açısından önemli bir aşama olduğunu​​​​​​​ ifade etti.

Quinones, şüphelilerin kimliğine ilişkin bilgi vermedi.

 

Haiti Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, davanın ABD'de görülmesi için şüphelilerin ilgili yetkililere teslim edildiği aktarılarak, hukuki sürecin başarılı şekilde sonuçlanması adına Haiti hükümetinin, ABD adli makamlarıyla işbirliğini güçlendirme kararı aldığı vurgulandı.

Eski Haiti Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz 2021'de suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

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