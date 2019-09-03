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Saat verip uyardı! Türkiye ve Yunanistan karşı karşıya gelecek

Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgede, Yunanistan provokasyona başlayarak NAVTEX yayınladı. İki ülkenin aynı anda tatbikat yapmasının büyük bir gerilime neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

03 Eylül 2019 Salı 17:05
Saat verip uyardı! Türkiye ve Yunanistan karşı karşıya gelecek

Yunanistan Türkiye’nin NAVTEX ilan ettiği bölgede, NAVTEX ilan etti. İki ülkenin aynı bölgede, aynı gün, aynı zamanlarda tatbikat yapacağı belirtiliyor. Konuyu değerlendiren gazeteci Ceyhun Bozkurt, "Türkiye en üst düzeyde sondaj çalışmalarımızın devam edeceğini dile getirmişti. Yunanistan buna karşı da hamle yapmak istiyor." dedi.

Türkiye’nin 4 Eylül'de NAVTEX yayınlamasının ardından aynı bölgeye Yunanistan da NAVTEX yayınladı.

Aynı gün, aynı saatte ve aynı yerde Türk ve Yunan donanmaları askeri tatbikat yapacak.

'Gerilim yaşanabilir'

Doğu Akdeniz’de yarın saat 10.00 ve 03.00 arasında gerilim yaşanma ihtimali yüksek.

Ceyhun Bozkurt konuyla ilgili, "Öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor, bu NAVTEX planlaması belki daha önce alınmıştır, ancak açıklamanın Cumhurbaşkanı’nın, Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde “Mavi Vatan” yazan haritanın önünde görüntü vermesinin hemen ardından olması dikkat çekici." yorumunu yaptı.

"Meis Adası çevresi..."

Bozkurt sözlerine şöyle devam etti:

İkinci boyut, ilan edilen bölge Meis Adası çevresinde. Gelecekte en sıkıntılı bölgelerden biri olacak olan alan Meis Adası.

Peki neden bu kararı aldılar denebilir. Türkiye, Yunanistan ile Rum Kesimi’nin kışkırtmalarına rağmen Doğu Akdeniz’deki kararlılığını sürdürüyor. Son olarak Rumların lideri Anastasiadis, Türkiye’yi hedef alan açıklama yapmıştı. Buna karşın Türkiye en üst düzeyde sondaj çalışmalarımızın devam edeceğini dile getirmişti. Yunanistan buna karşı da hamle yapmak istiyor. Ancak tatbikat güçlerinin Türkiye’nin tatbikat gücüne erişmeleri mümkün değil. Bu nedenle donanmamızın karşısına çıkamazlar. (Superhaber)

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:05
  1. Doğu Akdeniz
  2. Yunanistan

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