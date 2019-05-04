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Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi

Türkiye'nin en büyük camisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla resmi olarak açılırken, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili İslam, Çamlıca Camisiyle ilgili skandal bir benzetme yaparak sert tepki çekti.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:04
Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi

63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi olarak açılırken, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Çamlıca Camisiyle ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

Cihangir İslam Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı. Çamlıca Camisiyle ilgili soruya İslam, "Çamlıca Camii kişisel bir iz bırakmak için yapıldıysa tarihte bunu en iyi yapan firavunlardır" benzetmesiyle büyük tepki çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "Büyük Çamlıca Camisi" için 'Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Bu Türkiye'nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir, ne kadar geliştiğini kalkındığını göstermez. Bakış açısı bu.' ifadelerini kullanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:04
  1. İstanbul
  2. Çamlıca camii
  3. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  4. Cihangir İslam
  5. SİYASET Haberleri

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  • aytenayten10 dk önce
    çok doğru sõylemış
  • selim akayselim akay28 dk önce
    münafık kendini bir dolara satmış pkk iş birlikçisi . islam görünümündeki şeytan dan vahabidencia emrindeki zavallıdan daha nasıl bir yaklaşım beklenir
  • Hasanali koseHasanali kose35 dk önce
    Ulan se.efsiz sen ve senin gibiler varken firavuna ne gerek var saadetin i.leri bunu yayinlayin
  • mustafamustafa39 dk önce
    İNGİLİZİ İZ BIRAKACAK ERMENİSİ İZ BIRAKACAK PAPAZ İZ BIRAKACAK SES ÇIKARTMAYACAKSIN SONRADA MÜSLÜMAN İZ BIRAKINCA ÇAMUR ATACAKSIN BEN SENİN TA AMK O.Ç........YEZİDİN DÖLÜ SENİ. EBU LEHEBİN DÖLÜ. EBU CEHİLİN DÖLÜ SENİ.
  • HutbeHutbe39 dk önce
    İbadetde yarış lafını bizimkiler mabed yapmada yarış anlamış
  • cihadcihad41 dk önce
    la bu havlıyoda birazda ağzıyla konuşabilse yazık doğuştan sağlamdı sonradan tottu
  • mustafamustafa43 dk önce
    BU ŞEREFSİZE SÖVSEM ŞİMDİ AKİT YAYINLAMAZ. ANLAYAN ANLADI. TARİHTE BÜYÜK FİRAVUNLAR VARDI BUNLAR BU ŞEREFSİZ CİHANGİR VE ONUN BIZIKTAŞLARI OLAN FETÖCÜLERDİR.ALLAHIM BU ADAMI ARABA ALTINDA PARAMPARÇA YAPKİ İBRETİ ALEM OLSUN SONU. ALLAHIN EVİNE DİL UZATMAK NEDİR GÖRSÜN. ADİ ŞEREFSİZ. SULTAN AHMETİ YAPANLAR SELİMİYEYİ YAPANLAR FİRAVUNMUYDU ERMENİ DÖLÜ ŞEREFSİZ. MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ KAFİR.
  • İbrahim. İbrahim. 44 dk önce
    Sizler nasıl insanlarsınız, nasıl bir inanç sahibisiniz ve nasıl bir geçmişten gelmişsinizde bizlerin haberi yokmuş.Kime ya da kimlere hizmet ediyorsunuz.Yazıklar olsun, daha çok şey yazılır ama biz az söyleyelim siz çok anlayın.
  • mustafa yavuzmustafa yavuz52 dk önce
    yazıklar olsun! Firavn mabet yaptırmadı kara cahil, edepsiz.Firavn Tanrılık iddiasında bulundu.Cami yaptırmak sadaka-i cariyedendir. Sana ve yandaşlarına uyarı:Husumette aşırı gitmek münafıklıktır.
  • VeliVeli1 sa önce
    Ulan bu karamollaogluna iki gün evvel sivastaki ölenlerin katili diyollardı şimdi nasıl kıymetli oldu hayret yavaş dönün yavaş hiziniza yetisilmiyor tabi chpkk nın yedek lastiği olunca kıymete bindi degilmi
  • AlperenAlperen1 sa önce
    Bu açıklamayı ancak ebı cehil yada Firavun’a inanan birisi yapabilir
  • Gercekler Gercekler 1 sa önce
    Sadet li fötoşlar chpkk yaranmak icin nerdeyse ayak sularını bile iceceklerbiri atatürkün partisini diyeri erbakan hocanın partisini rsmen fetoya peşkeş cektiler
  • Osman TürkOsman Türk1 sa önce
    Fıravunlar cami mi inşa ediyorlardı ? Hayvan kafalı tanrılara tapan Fıravunlarla Allah’a tapan Tayyıp bir mi ? Bu işin içinde sen hangi tarafta yer alıyorsun, sayın vekil ? Camiyle sorunun nedir ? İhtişamlı camiler yapan Sultan Mehmet, sultan Süleyman, sultan Ahmet’i de mi iz bırakmakla çalışmakla itham ediyorsun ? Şam Emevi Camii’yi yapanlar hakkında fikirlerini alabilir miyiz ? Soru listesi artık uzadıkça uzar.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Saadet partisi! Farkindamisiniz gittikce chp lilesiyorsunuz. Hem siz kimlerin firavunlastigini cok iyi bilirsiniz. Ama isinize gelmez

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