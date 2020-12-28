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Gündem Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Biz ABD’yi ikna etmeye gayret ederiz
Gündem

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Biz ABD’yi ikna etmeye gayret ederiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD’nin baskıcı politikalar uyguladığını belirterek, "Biz ABD’yi bu konuda ikna etmeye gayret ederiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 01:52:00 -
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Biz ABD’yi ikna etmeye gayret ederiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler, iş insanları ve akademisyenlerin katıldığı çevrim içi toplantıda, ABD ve dünya gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ABD-Türkiye arasındaki mevcut sorunlara bakışıyla ilgili bir soruya Karamollaoğlu, ABD’nin baskıcı politikalarına karşı olduklarını belirterek, "Amerika dünyaya nizam vermekten elini çekmeli. Sömürüyü, çifte standardı, tekebbürü, 'ben bilirim sen bilmessin'i bırakmalı, diktatörleri desteklememeli." şeklinde konuştu.

"Biz ABD’yi bu konuda ikna etmeye gayret ederiz"

Karamollaoğlu, ABD'yi diğer ülkeler üzerinde tatbik ettiği politikalarda istikrarlı olmamakla eleştirerek, "Ümid ediyorum ABD zaman içinde bu baskıcı politikalarını terk eder, çünkü dünya değişti, Avrupa ile ABD'nin bile paralelliği kayboldu. İkisi de farklı tellerden çalmaya başladı. Çünkü ekonomik rekabet var, karşılarında da Çin, Rusya var. Nasıl mücadele edecekler? Bunun belirttiğim sağlam temellere oturması şart. Biz ABD’yi bu konuda ikna etmeye gayret ederiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yapılan anlaşmayı tanımamasını ve çevre konusundaki tutarsızlıklarını örnek gösteren Karamollaoğlu, ülkenin seçilmiş başkanı Joe Biden'in bu noktalarda Trump'a kıyasla daha suhulet ve barış yanlısı olduğunu düşündüğünü belirtti.

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