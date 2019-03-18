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Saadet Partisi adayı, terör propagandasından gözaltında

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK ve DAEŞ'e yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda Saadet Partisi'nin HDP kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül'ün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:35
Saadet Partisi adayı, terör propagandasından gözaltında

Kocaeli'de, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla, aralarında Dilovası'nda Saadet Partisi'nin (SP) Halkların Demokratik Partisi (HDP) kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül'ün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK ve DAEŞ'e yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonda, drone da kullanıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Dilovası ilçesinde SP'nin HDP kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül, HDP'nin Kocaeli, Dilovası ve Derince ilçe başkanlıklarının yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, tabanca ele geçirilirken, evraka da el koyuldu.

6 DAEŞ şüphelisi gözaltında

Öte yandan terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda ise 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün, Suriye'ye gidip, örgüte katılan kişilerden olduğu öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:35
  1. Kocaeli
  2. Terör operasyonu
  3. Terörle Mücadele
  4. Gözaltılar var
  5. Turan Tekgül
  6. Saadet Partisi adayı

YORUM YAZ

  • AaaAaa48 dk önce
    Turkiyede kürtlere lehinde bi şey söylenirse ermenidir teröristtir denilir çünkü onlar kurddur. Turkiyede kominist partisi ateist doğu perinçek gibilere bi şey yok çünkü onlar turktur. Sahte islamiyete bak.
  • hu dedik diyehu dedik diye1 sa önce
    itler ulusa da biz yolumuza devam edecegiz
  • KaraMolla CehennemeYollaKaraMolla CehennemeYolla1 sa önce
    Ben şaşırmadım, böyle bir şey bekliyordum. Tamamen düşmanın eline geçirmiş olduğu ajan dolu bir parti. Erbakanın kemikleri sızlıyor, ama nasıl hâlâ bir gurup "müslüman" bunları seçebiliyor, anlamıyorum
  • şabanşaban1 sa önce
    . KÜRT GÖRÜNÜMLÜ ERMENİLER İLE TÜRK GÖRÜNÜMLÜ ECNEBİLER . BİRDE YANLARINA YEŞİL KOMİNİSTLERİ EKLE.... HEPSİ TEK VUCUD OLMUŞLAR..
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Yani Temel Reisin partisi PKK'nın propagandası mı yapıyomuş, eger böyle deniyorsa gercekten güler gecerim...

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