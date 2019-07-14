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S-400'leri hangi ülkeler kullanıyor? İşte S-400 kullanan ülkeler!

Türkiye'nin s-400 alması dünya gündeminde yerini aldı. Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine ait ilk malzemelerin Türkiye'ye gelmeye başlaması ile s-400 özellikleri merak konusu oldu. S-400'lerle ilgili birçok detay merak ediliyor. Türkiye'nin s-400 alma ve konuşlandırma süreci devam ederken s-400'lerle ilgili detaylar ilgi görüyor. Dünyada s-400 hangi ülkelerde var? Hangi ülkeler s-400 kullanıyor? İşte S-400'e sahip dünya ülkeleri...

14 Temmuz 2019 Pazar 14:28
S-400'leri hangi ülkeler kullanıyor? İşte S-400 kullanan ülkeler!

Türkiye'nin s-400 alması dünya gündeminde yerini aldı. Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine ait ilk malzemelerin Türkiye'ye gelmeye başlaması ile s-400 özellikleri merak konusu oldu. S-400'lerle ilgili birçok detay merak ediliyor. Türkiye'nin s-400 alma ve konuşlandırma süreci devam ederken s-400'lerle ilgili detaylar ilgi görüyor. Dünyada s-400 hangi ülkelerde var? Hangi ülkeler s-400 kullanıyor? İşte S-400'e sahip dünya ülkeleri...

Hangi ülkeler S-400 kullanıyor? 

Bugün halen 18 ülkede faal olan S-300’lerin bir sonraki modeli olan S-400’ler, 2007 yılından bu yana üreticisi Rusya tarafından kullanılıyor.

Rusya’nın ardından Çin ve Belarus S-400 hava savunma sistemini kendi savunma sistemlerine entegre ettiler. Türkiye, ise adı geçen ülkelerden sonra S-400 Hava Savunma Sistemi’ne sahip dördüncü ülke oldu.

Rusya ile S-400 sözleşmesi imzalayan Hindistan ve Suudi Arabistan’a henüz teslimat yapılmış değil.

Güney Kore, Pakistan, Katar, Irak ve Mısır’ın da Rus savunma sanayi şirketi Almaz Antey’in geliştirdiği hava savunma sistemine sahip olmak istediği biliniyor.

S-400 özellikleri neler?

S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

S-400'ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı. Ancak, özellikle Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi.

Bu nedenle mevcut sistemde kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80'i bir önceki model olan S-300'den alındı. Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.

Sistemin testlerine 1999 sonunda başlandı ve 2007 yılında faaliyete alındı.

Bu sistem, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir (cruise) hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.

Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip.

Sistemin içinde yer alan bir füzenin ağırlığı 1,8 ton, uzunluğu sekiz metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre. Ayrıca 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.

 

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:28
  1. S-400 füzeleri
  2. S-400 hava savunma sistemi
  3. S-400 hava savunma sistemleri
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  6. S-400 füze sistemi
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  9. s-400 kullanan ülkeler

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