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Gündem Rüzgarın etkisiyle yayıldı! Bir yangın faciası da İstanbul’da
Gündem

Rüzgarın etkisiyle yayıldı! Bir yangın faciası da İstanbul’da

Yeniakit Publisher
2024-07-01 13:03:00 -
Rüzgarın etkisiyle yayıldı! Bir yangın faciası da İstanbul’da

Arnavutköy Hadımköy'de otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının yakındaki tır garajına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Arnavutköy Hadımköy'de otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının yakındaki tır garajına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

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