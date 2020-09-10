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Ekonomi 'Rüzgar lehimize'
Ekonomi

'Rüzgar lehimize'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye ekonomisinin ihracat öncülüğünde V tipi toparlanma yaşayacağını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:28:00 -
'Rüzgar lehimize'

Alkin, Euro’nun dolar karşısında değer kazanmasının Türkiye’nin ihracatına olumlu etki yapacağını da vurguladı. Hükümeti döviz kazandırıcı faaliyetleri güçlendirmeye çağıran Alkin, “Kurla ilgili 7 TL hududunun konmasının zararını gördük. Onun için 7.50 TL gibi sınır belirlemek yanlış olacaktır” diye konuştu. Alkin, döviz kurlarını baskı altına çalışarak enflasyonun düşürülemeyeceğinin görüldüğünü de kaydetti. Kurların piyasa dinamiklerine bırakılmasını savundu.

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