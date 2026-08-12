AK Parti sert tepki göstermişti! DEM’li Hatimoğulları açıklama yaptı: Sözlerim yanlış anlaşıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler üzerine yapılan tartışmalara ve Meclis’te kabul edilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleştirilmenin Güçlendirilmesi” yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hatimoğulları, şunları söyledi: “Tabii dün katıldığım televizyon programında özellikle barış sürecinin ya da Türkiye’deki şimdi bu yasayla birlikte sürecin evrildiği boyutun bölgesel yansımalarını konuşurken elbette bölgeye nasıl yansıyacağına dair son derece pozitif fikirlerimi ifade ettim. Şimdi ise sosyal medyada dönen bu tartışmalara dönüp baktığımızda ciddi bir biçimde bir yanlış anlaşılmanın olduğunu görebiliyoruz. Hakikaten bu kadar önemli ve Meclis’te yüksek sayıda milletvekilinin evet oyuyla çıkmış olan bir yasanın biz her yönüyle pozitif taraflarını konuşmalıyız. Bu süreci daha ileri bir seviyeye nasıl taşıyabileceğimizi konuşmalıyız.”

FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ

“Burada yaklaşımımız DEM Parti olarak çok net; Bugün Türkiye’de Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemle çözmüş olan bir Türkiye’nin bölge barışına liderlik edebileceğini, bölge barışına öncülük edebileceğini her fırsatta ifade ettik. Aynı yerdeyiz, aynı görüşteyiz. Bugün bu sorunlar Türkiye’de çözüldükçe demokratikleşme ile ilgili adımlar atıldıkça, Kürt meselesi ile ilgili somut adımlar atıldıkça biz bilelim ki bu Filistin sorununun çözümüne de pozitif olarak yansıyacak ve bölgedeki bütün bölgenin demokratikleşmesine ve bölge barışına olumlu anlamda yansıyacak. Bölgede olumlu anlamda sonuçlar almamızı sağlayacak. Bugün Filistin sorunu bölgenin kanayan yarasıdır. Filistin sorununda biz Filistin halkının yanındayız. Dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Aslında Filistin sorununun çözümü için Türkiye’nin oynayabileceği rol, bu süreçte başarıyla çıkmamız halinde çok daha ileri bir seviyeye ulaşacaktır. Biliyorsunuz Netanyahu’nun politikaları soykırımcı politikalar. Gazze ve birçok bölge şu an gerçekten büyük bir katliamla karşı karşıya ve kan ağlıyor Filistin. Dolayısıyla Türkiye’de Kürt sorununu çözmüş, demokratik zeminde bu konuda yol almış olan bir Türkiye’nin bu sorunun çözümüne dair katkılarının daha güçlü, etkili olacağına inanıyorum.”

HATİMOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Hatimoğulları dün katıldığı programda Kürt meselesinin Türkiye’nin önüne engel olarak konulduğunu ifade etmiş ve “En basit örneği; mesela İsrail’e ‘Sen Filistin’i işgal etmekten vazgeç’ dediğinde, döndü Netanyahu dedi ki: ‘E sen de Kürtleri dövmekten vazgeç’ dedi. ‘Öldürmekten vazgeç’ dedi. Sonuçta siz barışın çağrısını yaparken de Türkiye’de bu sorun devam ettiği sürece bir karşılığı olmuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Hatimoğullarına tepki gösteren AK Partili Ömer Çelik ise “Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu’nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır” ifadesini kullanmıştı.