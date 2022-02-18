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Dünya Rusya’yı korku sardı! Türkiye her an zam yapabilir
Dünya

Rusya’yı korku sardı! Türkiye her an zam yapabilir

Rusya Tur Operatörleri Birliği CEO’su Mayya Lomidz, Türkiye'ye tatile gidecek olan Rus vatandaşlarına 'erken rezervasyon' çağrısı yaptı. Lomidz, fiyatların Nisan sonrasında yüzde 30 ila 50 artacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 10:41:00 -
Rusya’yı korku sardı! Türkiye her an zam yapabilir

Rusya’da mayıs tatillerinde tur paketi fiyatlarının yüzde 30-50 oranında pahalanabileceği açıklandı. Rusya Tur Operatörleri Birliği CEO’su Mayya Lomidze, erken rezervasyon kampanyalarının sona ermesinin ardından, nisan ayının başından itibaren fiyatlarda yüzde 30 ila 50 arasında artış beklendiğini söyledi.

Salgının gerilemesinin talebe yansıdığını ve tur satışlarında büyük ölçüde artış olduğunu aktaran Lomidze, şubat ayında mayıs tatilleri için çok sayıda rezevasyon yapıldığını belirtti.

Lomidze, yurt dışında Türkiye ve Mısır, yurt içinde Krasnodar, Kırım ve Stavropol’e en fazla talep olduğu bilgisini verdi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye turlarının nisan ayından itibaren yüzde 25-50 pahalanabileceğini açıklamıştı.

Türkrus

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Yorumlar

Ahmet kılıç

Bizi de korku salıyor her an herşeye Zam gelebilir diye ama Ruslar gibi tatil zammı değil zaten tatil nedir nasıl yapılır bunu gariban türk halkı bilmez reis rahat olsun
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CcC

Yok korku sardı, yok titredi, yok ayar verdi..
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