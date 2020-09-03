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Dünya Rusya'ya yaptırım tehdidi
Dünya

Rusya'ya yaptırım tehdidi

Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili duruma tepki gösteren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu konuda yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:46:00 -
Rusya'ya yaptırım tehdidi

Hakkında zehirlendiği yönünde tartışmalar olan Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili duruma uluslararası tepkinin verilmesi gerektiğini belirten Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, bu hususta yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuklarını bildirdi.

Yaptırım tehdidi: Saklı tutuyoruz

Borrell, Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddialara ilişkin, AB'nin ortak uluslararası tepki vermeye çağırdığını ve yaptırımlar dahil uygun önlemleri alma hakkını saklı tuttuklarını ifade etti.

"En sert şekilde kınıyoruz"

Avrupa Birliğinin durumu yakından takip etmeye ve muhtemel sonuçları düşünmeye devam edeceğini söyleyen Borrell, AB'nin Aleksey Navalnıy’ın hayatına yönelik girişimi en sert şekilde kınadığını, AB'nin Rusya’yı, tarafsız uluslararası soruşturmanın sağlanması için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile tam işbirliği yapmaya çağırdığını belirtti.

Almanya'dan gündeme sarsan açıklama

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman ordusunun laboratuvar uzmanlarının, Navalnıy'in Noviçok grubundan askeri bir madde ile zehirlendiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

OPCW ile irtibata geçecekler

Almanya'da hükümetin, konuyla ilgili Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile irtibata geçmeyi planladığı ifade edildi.

"Semptomlar kesinlikle benzemiyor"

Öte yandan, İngiltere’nin ‘Noviçok’ olarak isimlendirdiği A-234 maddesinin geliştiricilerinden olan Leonid Rink, Sputnik’e yaptığı açıklamada Navalnıy’da ortaya çıkan semptomların Noviçok zehirlenmesine kesinlikle benzemediğini söyledi.

"Siyasi saçmalık"

Rus muhalif Navalnıy’in ‘zehirlenmesi’ olayını Noviçok’a bağlama girişimlerinin siyasi saçmalık olduğunu söyleyen Rink, ‘zehirlenmeyi’ doğrulayabilecek olan örneklerin ise Rusya’ya teslim edilmeyeceğini ileri sürdü.

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