Rusya'nın zenginleri daha da zenginleşti

Sahip oldukları şirketlerin hisse fiyatlarına göre dünyanın en zengin 500 kişisinin sıralandığı Bloomberg'in Milyarderler Endeksi, Rusya'nın en zengin insanlarının servetlerinin bu yıl 16 milyar dolar arttığını bildirdi.

Endeksin gösterdiğine göre, madencilik devi Norilsk Nickel'in sahibi Vladimir Potanin, 29 milyar dolar olarak tahmin edilen servetiyle, derecelendirmenin Rusya segmentinde bir kez daha lider durumda. Potanin, dünyanın en zengin 44. kişisi oldu.

Rusya'nın en büyük ikinci doğal gaz üreticisi Novatek'in ortak sahibi Leonid Mikhelson ikinci ve Rusya'nın NLMK çelik şirketinin çoğunluk hissedarı Vladimir Lisin üçüncü oldu.

Mikhelson'ın serveti 3,09 milyar dolar artışla 27,7 milyar dolar olurken, Lisin'in net değeri 1,74 milyar dolar artarak 21,6 milyar dolara ulaştı. Bloomberg, ikisini küresel sıralamada sırasıyla 48. ve 78. sıraya yerleştirdi.

Lukoil'in eski patronu Vagit Alekperov, en zengin dördüncü Rus iş adamı oldu. Yıl başından bu yana 3,73 milyar dolar kazanan Rus, 19,1 milyar dolar olarak tahmin edilen servetiyle listedeki tüm Ruslar arasında en çok kazanan isim oldu.

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Alkperov'u, serveti son dört ayda 217 milyon dolar artarak 18,7 milyar dolara ulaşan cep telefonu servis operatörü Megafon'un ortak sahibi Alisher Usmanov izledi. Bloomberg'in dünya milyarderler Endeksi'nde 91. sırada yer alıyor.

Çelik devi Severstal'ın başkanı Alexey Mordashov, Bloomberg'e göre Rusya'nın en zenginleri endeksinde toplam 18,3 milyar dolarla altıncı sırada yer aldı. Net değeri 350 milyon dolar arttı.