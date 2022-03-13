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Dünya Abdurrahman Dilipak: Hedef Ukrayna değil Karadeniz!
Dünya

Abdurrahman Dilipak: Hedef Ukrayna değil Karadeniz!

Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının perde arkasını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 23:58:00 - 2022-03-14 00:09:41

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini Yeni Akit Youtube kanalında değerlendirdi.

"Amerika bir buçuk yıldır Ukrayna'da tatbikat için bulunmuyordu. Ülkedeki bir takım milis güçleri eğitiyorlardı." diyen Dilipak, "Dünyanın çeşitli yerlerinden paralı askerle Ukrayna'ya sokuldu. Bu düğümün çözülmesi sadece Ukrayna ve Rusya hükümetlerinin uzlaşması ile olmaz." ifadelerini kullandı.

'Asıl hedef Karadeniz operasyonu!'

Dilipak, asıl hedefin Karadeniz olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Eğer Ukrayna uzlaşacak olursa Zelenski'yi tasfiye ederler, yerine yeni birisini getirirler. Çünkü Batı, NATO bu bölgede çatışma istiyor. Asıl hedef burada Ukrayna'da değil. Hedef Ermeni sınırını Trans-Kafkaslara kadar uzatmak.

Türkiye'Yi elli yıldır kapıda bekletenler, Ermenistan ve Gürcistan'ı hem Avrupa Birliği'ne hem NATO'ya almayı planlıyor. Bunun sebebi de Karadeniz operasyonu.

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