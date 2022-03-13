Abdurrahman Dilipak: Hedef Ukrayna değil Karadeniz!

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini Yeni Akit Youtube kanalında değerlendirdi.

"Amerika bir buçuk yıldır Ukrayna'da tatbikat için bulunmuyordu. Ülkedeki bir takım milis güçleri eğitiyorlardı." diyen Dilipak, "Dünyanın çeşitli yerlerinden paralı askerle Ukrayna'ya sokuldu. Bu düğümün çözülmesi sadece Ukrayna ve Rusya hükümetlerinin uzlaşması ile olmaz." ifadelerini kullandı.

'Asıl hedef Karadeniz operasyonu!'

Dilipak, asıl hedefin Karadeniz olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Eğer Ukrayna uzlaşacak olursa Zelenski'yi tasfiye ederler, yerine yeni birisini getirirler. Çünkü Batı, NATO bu bölgede çatışma istiyor. Asıl hedef burada Ukrayna'da değil. Hedef Ermeni sınırını Trans-Kafkaslara kadar uzatmak.

Türkiye'Yi elli yıldır kapıda bekletenler, Ermenistan ve Gürcistan'ı hem Avrupa Birliği'ne hem NATO'ya almayı planlıyor. Bunun sebebi de Karadeniz operasyonu.