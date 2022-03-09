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Dünya Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine dünkü saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı
Dünya

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine dünkü saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

Rus ordusunun dün Ukrayna'nıan Sumi şehrine düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 22’ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 08:18:00 -
Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine dünkü saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

Ukrayna’nın Sumi Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Dmitri Jivitskiy, sosyal sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, dün Sumi bölgesinin 3 kez bombalandığını kaydederek, Rusya’nın bölgeye düzenlediği bu hava saldırılarında 3’ü çocuk 22 kişi hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu saldırılarda 8 kişinin yaralandığını da aktaran Jivitskiy, saldırılar sonucu 20’den fazla tek katlı evin yıkıldığını ifade etti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden dün yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında ikisi çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.​​​​​​​

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