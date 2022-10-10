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Dünya Rusya'nın saldırılarına Avrupa Birliği'nden kınama
Dünya

Rusya'nın saldırılarına Avrupa Birliği'nden kınama

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 13:34:00 -
Rusya'nın saldırılarına Avrupa Birliği'nden kınama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Kiev ve diğer şehirlerdeki sivillere yönelik saldırıları nedeniyle derinden sarsıldığını bildirdi.

AB Temsilcisi, "Bu tür eylemlerin 21. yüzyılda yeri yoktur. Onları mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Ukrayna'nın yanındayız. AB'den ek askeri destek yolda." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus güçlerinin füze saldırısında 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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