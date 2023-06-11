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Dünya Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri eridi
Dünya

Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri eridi

Yeniakit Publisher
2023-06-11 22:08:00 -
Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri eridi

Rusya'nın Ocak-Mayıs 2023 döneminde petrol ve gaz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre büyük bir azalma gösterdi.

Moskovsky Komsomolets gazetesine konuşan uzman, bunun nedeninin ulaşım ve altyapı maliyetlerinden kaynaklandığını vurgularken, bu nedenle Rusya’nın şu anda Batı ile enerji çatışmasında geride kaldığını itiraf etti.

Uzman, şu anda Asya’daki Rus enerji kaynaklarının ana tüketicilerinin Çin ve Hindistan olduğunu hatırlatırken, “Ancak bu ülkelere yapılan teslimat hacminde önemli bir artış bile Moskova’da beklenen etkiyi henüz getirmedi. Çünkü Rusya petrol ve gazını bu ülkelere önemli indirimlerle satmak zorunda kaldı” dedi.

Ocak-Mayıs 2023 döneminde Rusya’nın petrol ve gaz gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azaldığına dikkat çeken Suverov, Rusya’nın Avrupa ülkelerine kıyasla enerji tedariklerinde Doğu tarafında daha yüksek lojistik maliyeti ile yüzleştiğinin altını çizerek, “Lojistik maliyetlerin büyümesi ve deniz yoluyla taşınmasının sigortalanmasındaki sorunlar nedeniyle Asya’ya yapılan enerji ihracatının karlılığı, Avrupa’ya kıyasla çok daha düşük. Şu anda Rusya, Batı ile enerji çatışmasında, bu rekabetten mali fayda sağlamaktan çok uzakta” ifadelerini kullandı.

Novak, bu yıl Batı’nın ne kadar Rus petrolü alacağını açıkladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu yıl Rusya’dan Batı ülkelerine petrol ve petrol ürünleri arzının daha önceki hacimlerin yalnızca yüzde 40’ını oluşturacağını söyledi.

Novak, enerji sektörüyle ilgili haberleriyle tanınan Enerji Politikası dergisinde paylaşılan makalesinde, geçen yıl Rusya’nın daha önce Batı pazarlarına sattığı yaklaşık 40 milyon ton petrol ve petrol ürününü Doğu pazarlarına yönlendirdiğini kaydederken, “Bu trend bu yıl da devam edecek. Batıya daha önce ihraç edilen 223 milyon ton petrol ve petrol ürününün sadece 87 milyon tonu gönderilecek” dedi.
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Rusya’nın petrol ve gaz ihracat coğrafyasını genişletmek için büyük bir potansiyel gördüğünün altını çizen Novak, yalnızca geçen yıl petrol, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki için farklı ülkelerden 20’den fazla başvuru aldıklarını, özellikle Asya’nın önümüzdeki otuz yıl içinde Rus enerji kaynaklarının ana tüketicisi olacağına inandıklarını vurguladı.

Kaynak: Gazetemru

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