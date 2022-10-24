Rusya'nın devi Türkiye kararını ilan etti! Ucuza yapacaklar

Yaptırımların ardından Rusya dışına tüm uçuşlarını durduran tek büyük yerli havayolu şirketi olan Pobeda, Antalya uçuşları ile Türkiye kapısını yeniden açmaya karar verdi. Seferler başlarsa bilet fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.



Kommersant'ın haberine göre, Aeroflot'un ekonomi sınıfındaki şirketi olan Pobeda (Zafer) 23 Aralık'tan itibaren Moskova'dan Antalya'ya her gün sefer başlatmak için Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'na resmen başvuruda bulundu. Pobeda ayrıca İstanbul uçuşlarını da başlatmak istiyor.



Uzmanlara göre, bu seferlerle yeni yıl tatilleri dönemi değerlendirilmek isteniyor, ayrıca Türkiye'de gayrimenkul satın alan Ruslara rekabetçi fiyatlarla bilet satılması hedefleniyor.



Pobdeda'nın Türkiye uçuşlarının nereden yapılacağı henüz belli olmadı ancak büyük olasılıkla Şeremetyevo Havalimanı kullanılacak.



Pobeda, Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın "yabancı uçaklara sahip havayollarına uçuş riski almamaları" tavsiyesi üzerine 8 Mart'tan bu yana yurtdışı uçuşlarını tamamen askıya almıştı.



Pobeda uçaklarının hem Bermuda hem de Rusya sicillerinde çifte kayıt sorunu nedeniyle yaz aylarında uçuşlara başlayamadı. Kommersant'a göre, yaz aylarında Pobeda şirketi, VTB Leasing ve Sber Leasing'in yabancı yan kuruluşlarına ait uçakları Bermuda havacılık sicilinin kaydından çıkarmayı başardı. Bu uçaklar Aeroflot'tan alt kiralandı ve şimdi çift kayıt nedeniyle el konulma riski olmadan yurtdışı uçuşlarına devam edebilecek. Aeroflot'tan bir kaynak, Antalya'ya uçuşların VTB Leasing'e ait uçaklarla gerçekleştirileceğini söyledi.

Turkrus