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Gündem Mekke Anlaşması Meclis'te! Üç ülkeden ortak savunma hamlesi
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Mekke Anlaşması Meclis'te! Üç ülkeden ortak savunma hamlesi

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Mekke Anlaşması Meclis'te! Üç ülkeden ortak savunma hamlesi

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması" Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Üç nükleer ve stratejik gücün bir araya geldiği dev mutabakat, emperyalist odakların coğrafyamız üzerindeki kanlı planlarına ve terör devleti İsrail'in bölgedeki küstah hamlelerine karşı çelikten bir kalkan oluşturacak.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek.

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