Sanchez tokat gibi cevap verdi: İspanya, Washington veya Tel Aviv'den değil, İspanya'dan yönetilir!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede ilan edilen yas günlerinin ardından katıldığı programda Avrupa'nın geleceği ve aşırı sağın yükselişine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Barselona'da PRISA Grubu tarafından düzenlenen Dünya İlerleme Forumu'nda konuşan Sanchez, Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu siyasi risklere değindi.

“DAHA GÜÇLÜ VE DAHA ÖZERK BİR AVRUPA”

Aşırı sağ güçlerin yükselişiyle birlikte uzun mücadeleler sonucunda elde edilen özgürlüklerde gerileme yaşanabileceği uyarısında bulunan Sanchez, Avrupa ülkelerine birlik çağrısı yaptı.

İspanya Başbakanı, “daha güçlü, daha özerk ve daha birleşik bir Avrupa” inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sanchez'in konuşmasının en dikkat çekici bölümü ise İspanya'nın dışarıdan yönlendirilemeyeceğine ilişkin sözleri oldu.

WASHINGTON VE TEL AVİV'İ İŞARET ETTİ

Geleneksel sağ ile aşırı sağ arasındaki yakınlaşmayı eleştiren Sanchez şu ifadeleri kullandı:

“İspanya; Washington, Tel Aviv, Moskova veya Buenos Aires'ten yönetilemez.”

Sanchez, söz konusu siyasi hareketlerin kutuplaşmayı yalnızca iktidara ulaşmak için kullanılan bir yöntem olarak görmediğini de belirterek, “Onlar için parçalanma, iktidara ulaşmanın bir aracı değil, kendi başına bir amaçtır” dedi.

“YABANCI OLİGARKLARA BOYUN EĞİYORLAR”

İspanya Başbakanı, geleneksel sağın bir bölümünün aşırı sağla aynı çizgiye geldiğini ve zaman içerisinde aşırı sağ tarafından özümsendiğini ifade etti.

Sanchez ayrıca bu çevreleri “yabancı oligarklara” boyun eğmekle ve Avrupa'yı zayıflatabilecek uluslararası ittifaklara yönelmekle eleştirdi.

İspanya'nın kendi iradesiyle yönetilmesi gerektiği mesajını yineleyen Sanchez, Washington, Tel Aviv, Moskova ve Buenos Aires'i bir kez daha sıraladı.

“YANITIMIZ ÇOK DAHA AVRUPAİ OLMALI”

Sanchez konuşmasında yapay zekâ ve yeni teknolojilerin düzenlenmesine de değindi.

Teknolojik gelişmeler karşısında düzenleme yapılmasını savunan Sanchez, tartışılması gereken konunun düzenlemenin varlığı değil, iyi veya kötü düzenleme yapılması olduğunu kaydetti.

Avrupa'nın dış müdahaleler ve siyasi kutuplaşma karşısında ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Sanchez:

“Yanıtımız çok daha Avrupai olmalı. Bizi bölmek isteyenlerle karşı karşıya kaldığımızda, daha fazla birliğe ihtiyacımız var.”

ifadelerini kullandı.

TRUMP İSPANYA'YI TİCARETLE TEHDİT ETMİŞTİ

Sanchez'in çıkışı, Washington ile Madrid arasındaki gerilimin devam ettiği bir dönemde geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'nın Orta Doğu'daki askeri operasyonlarda Washington yönetimiyle iş birliği yapmayı reddetmesinin ardından Madrid'i “tüm ticari ilişkileri kesmekle” tehdit etmişti.

Sanchez ise Trump'ın açıklamalarının ardından İran'daki savaşa karşı tavrını açıkça ortaya koyarak:

“İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak.”

demişti.