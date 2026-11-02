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Spor Fenerbahçe - Liverpool maçının hakemi açıklandı
Spor

Fenerbahçe - Liverpool maçının hakemi açıklandı

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Fenerbahçe - Liverpool maçının hakemi açıklandı

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe’nin Liverpool ile karşılaşacağı maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Liverpool'u konuk edecek. Çarşamba günü saat 20.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

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