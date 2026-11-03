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Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

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Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Konya’nın Hüyük ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu çoğunun durumu hafif olmak üzere 45 kişi yaralandı.

#1
Foto - Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta Beyşehir kara yolu Hüyük ilçesi yakınlarında meydana geldi.

#2
Foto - Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Iğdır seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü Isparta Beyşehir kara yolunda seyir halindeyken Beyşehir’e yaklaşık 20 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

#3
Foto - Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kazada, otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin durumunun hafif olduğu belirtilirken, 5 kişi Konya’ya, 3 kişi ise Seydişehir ilçesine hastaneye sevk edildi.

#4
Foto - Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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