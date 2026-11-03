Hadi canım sen de... Dönerin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

İşletmesinde üç kişinin çalıştığını belirten Karabalık, elektrik, su, vergi ve personel giderlerini karşıladıktan sonra her dürümden yaklaşık 5 lira kazandığını söyledi. Günlük 800 ila bin dürüm sattıklarını belirten esnaf, yüksek satış miktarı sayesinde işletmesini ayakta tuttuğunu anlattı. Karabalık, kazancına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bunu kurtarmayacaksa neden bu kadar ter dökeyim. Biz 20-25 bin lira kazanmıyoruz, 5 bin lira kazanıyoruz. Çok şükür. Vatandaş yesin, halk dua ediyor. İşçimin, elektrik, vergiler ve tüm masrafların parasını çıkardıktan sonra dürüm başına 5 lira kalıyor. Sürümden kazanıyoruz. 800-1000 dürüm sattığımızda günlük 5 bin liraya yakın kazanç elde ediyoruz. Bugünün şartlarında bu da güzel para."