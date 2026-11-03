Hadi canım sen de... Dönerin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
Türkiye'nin birçok şehrinde döner fiyatları 200 ila 300 liraya kadar çıkarken, Kilis'te bir işletme tavuk döner dürümü 30 liradan satıyor. 2008 yılından bu yana dönercilik yapan Ali Karabalık, tüm giderler çıktıktan sonra dürüm başına 5 lira kazandığını belirterek düşük fiyatın sırrını açıkladı. Günlük 800 ila bin dürüm sattıklarını söyleyen Karabalık, 2027 yılında da uygun fiyat politikasını sürdürmeyi hedefliyor. Dönerin fiyatını duyan vatandaşlar Kilis'teki işletmeye yoğun ilgi gösteriyor. Tavuk döner dürümü 30 liradan satan esnaf Ali Karabalık, düşük kar marjına rağmen satış miktarı sayesinde kazanç sağladığını söylüyor.