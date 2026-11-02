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Gündem Türk futbolunda Fatih Altaylı'dan deprem etkisi yapacak bomba iddia! Bunlar doğru mu Hacosmanoğlu?
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Türk futbolunda Fatih Altaylı'dan deprem etkisi yapacak bomba iddia! Bunlar doğru mu Hacosmanoğlu?

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Türk futbolunda Fatih Altaylı'dan deprem etkisi yapacak bomba iddia! Bunlar doğru mu Hacosmanoğlu?

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun UEFA yönetimine kapak atmak için inanılmaz bir taktiğe başvurduğunu öne sürerek spor gündemine bomba gibi düştü. Hacıosmanoğlu'nun gözünü UEFA Yönetim Kurulu'na diktiğini belirten Altaylı, TFF Başkanı'nın bizzat UEFA Başkanı Aleksander Čeferin'in eşi Barbara Čeferin üzerinden devreye girdiğini iddia etti.

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun UEFA yönetimine girmeyi hedeflediğini öne sürerek, "İbrahim Hacıosmanoğlu da UEFA’ya zıplamak isterken akıllıca bir taktik uyguluyor ve UEFA Başkanı Čeferin üzerinden değil, eşi Barbara Čeferin üzerinden ilerliyor" diye yazdı. Altaylı, UEFA Başkanı'nın eşine ait galerinin Contemporary Istanbul'a katılmasıyla ilgili olarak da "İstanbul'daki sergide, eserleri bir kaç katına satıldı. İddialara göre, serginin tüm masraflarını da cebinden karşıladı" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun UEFA yönetimine girme planı bulunduğunu iddia etti. Altaylı, UEFA Başkanı Aleksander Čeferin'in eşi Barbara Čeferin'in sanat galerisinin İstanbul'daki Contemporary Istanbul fuarına katılımı ve eserlerin satışına ilişkin iddialarda bulundu.

 

Altaylı, şunları yazdı:

"Bugün biraz futbol konuşacağız. Ne de olsa ülkenin gündeminde en önemli yeri futbol tutuyor. Portekiz gibi 'Fado, futbol, fiesta' ülkesi olmasak da, her olayda futbol konuşuyoruz.

Bundan bir süre önce Futbol Federasyonu başkanlık koltuğunu işgal eden zatın hedefinin kapağı UEFA yönetimine atmak olduğunu ve bunun için de UEFA genel kurulunun yapılacağı nisan ayına kadar koltuğunu korumak ve oradan UEFA yönetimine zıplamak niyetinde olduğunu yazdım.

Pek çok kişi, 'Daha neler… Türkçeyi zor konuşan, ilkokul mezunu adamı mı UEFA yönetimine alacaklar' diye itiraz etti.

Federasyon başkanının Türkçeyi zor konuştuğu da, eğitimsizliği de doğru ama uyanıklığını da hesaba katın, UEFA’yı da bu kadar ciddiye almayın. Platini de pek kaliteli bir adam değildi ama UEFA Başkanı oldu. Infantino gibi mali zaafları aşikar biri de UEFA ve hatta FIFA Başkanı oldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu da UEFA’ya zıplamak isterken akıllıca bir taktik uyguluyor ve UEFA Başkanı Čeferin üzerinden değil, eşi Barbara Čeferin üzerinden ilerliyor.

UEFA Başkanı'nın eşi Barbara Čeferin bir sanatçı. Aynı zamanda Slovenya'da genç sanatçıları destekleyen bir sanat galerisi bulunuyor: Galerija Fotografija.

İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı’nı eşi üzerinden etkilemeyi hedefliyor.

Bu yüzden de Bayan Čeferin’i İstanbullu 'sanatseverlerle' buluşturdu.

Büyük bir sanatsever olduğu her halinden belli olan Hacıosmanoğlu, Contemporary Istanbul’da Bayan Čeferin’in galerisinin de yer almasını sağladı. İddialara göre, tüm masrafları cebinden karşıladı ve Galerija Fotografija hem galeri sahibinin hem de genç sanatçılarının eserlerini burada sergiledi.

Ve Hacıosmanoğlu’nun yakınları tüm eserleri, ederlerinin birkaç katına satın aldı.

Barbara Čeferin, muhtemelen hayatının en başarılı fuar performansını Hacıosmanoğlu sayesinde İstanbul'da sergiledi.

Allah aşkına söyleyin, şimdi Aleksander Čeferin böyle bir jesti karşılıksız bırakır mı!

Hacıosmanoğlu UEFA’da bir koltuğu hak etmemiş mi!"

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Yorumlar

Vay vay

Bu zaten biliniyordu..başkan uefaya geçecek tff başkanlığına da mesut özil gelecek..
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