PKK, Karaçok Dağı’ndan çekildi! Kontrol Irak ordusu ve Peşmerge’ye geçti

Karaçok’ta görev yapan Iraklı askeri bir kaynak, Türkiye'nin 2023 yılında Kandil'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Türkiye’nin Irak ordusuna Mahmur Kampı'nın PKK’lılardan arındırılması yönünde baskı yaptığını söyledi.

Kaynak, Türkiye'nin Mahmur Kampı'nı insansız hava araçlarıyla (İHA) birkaç kez bombaladığını da iddia ederek, bu gelişmeler üzerine PKK'nın kamptan çekilme kararı aldığını ifade etti.

Askeri kaynak, PKK güçlerinin kamptan çekildikten sonra kampın yakınındaki Karaçok Dağı eteklerinde kalmaya devam ettiğini ve sözde kampın güvenliğini sağladıklarını söylediklerini aktardı.

Kaynağa göre PKK, Mahmur Kampı'ndan çekilmesinden yaklaşık bir yıl sonra Karaçok Dağı eteklerindeki 10 askeri noktasını da boşalttı.

PEŞMERGE VE IRAK ORDUSU YERLEŞTİ

Askeri kaynak, Karaçok Dağı eteklerinin bir bölümünün Peşmerge güçlerinin, daha büyük bir bölümünün ise Irak ordusunun kontrolüne geçtiğini söyledi.

Irak ordusuyla birlikte Mahmur Kampı'nı ziyaret eden kaynak, PKK'nın bölgeden çekilmesinin ardından Irak ordusu ile Peşmerge arasında bir anlaşma yapıldığını da belirterek şu bilgileri verdi:

"Karaçok Dağı eteklerinin küçük bir bölümü PKK'nin kontrolündeydi. Ancak bu bölge tamamen boşaltıldıktan sonra Irak ordusu ile Peşmerge arasında anlaşma yapıldı. Buna göre, bölgedeki 10 askeri noktadan 5'i Irak ordusuna, diğer 5'i ise Peşmerge Güçleri'ne bırakıldı. Şu anda her iki güç de PKK'nın eski noktalarına yerleşmiş durumda."

MAHMUR KAMPINI IRAK POLİSİ KUŞATTI

Askeri kaynağın verdiği bilgilere göre, sakinlerinin "Şehit Rustem Cudi Kampı" olarak adlandırdığı Mahmur Kampı, Irak polisi tarafından kuşatılmış durumda. Kampın çevresine dikenli teller çekildi.

Kampın girişinde iki federal polis kontrol noktası bulunduğunu belirten kaynak, güvenlik önlemleri nedeniyle kamp içindeki hareketliliğin de önemli ölçüde kısıtlandığını söyledi.

Kaynak, kampın çevresinde giriş çıkışlara izin verilmediğini ve bölgede PKK'ya bağlı hiçbir gücün kalmadığını belirterek, örgütün eski askeri noktalarının ziyaret edilmesine de izin verilmediğini ifade etti.

İKİNCİ KAYNAK DA DOĞRULADI: PKK KALMADI

PKK'ya yakın ikinci bir kaynak da örgütün askeri noktalarını boşaltma sürecinin yaklaşık iki yıl önce başladığını, tüneller ve askeri noktalar dahil olmak üzere bölgedeki tüm mevzilerini boşalttığını anlatarak "Karaçok Dağı çevresinde PKK kalmadı. Kampı Irak güçleri koruyor. Kampın içinde yalnızca İç Güvenlik Güçleri bulunuyor. Silahlı unsur kalmadı" dedi.