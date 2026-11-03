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7 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

7 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı!

Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 7 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

#1
Foto - 7 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - 7 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı!

Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

#3
Foto - 7 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı!

Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

#4
Foto - 7 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı!

#5
Foto - 7 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı!

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