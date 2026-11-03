7 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı!
Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 7 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 7 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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