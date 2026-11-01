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Eğitim İslam düşmanlığı sınav binasına kadar sıçradı! Kocaeli'de din görevlisi adayına skandal takke engeli!
Eğitim

İslam düşmanlığı sınav binasına kadar sıçradı! Kocaeli'de din görevlisi adayına skandal takke engeli!

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Kocaeli Cahit Elginkan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavında skandal bir olay yaşandı.

Din hizmetlerinde görev almak için sınava giden genç bir hafız, kapıdaki görevlinin keyfi ve sinsi engeline takıldı. Başındaki siyah takkesini çıkarmadan içeri giremeyeceği dayatılan genç hafız, inanç ve kılık kıyafet özgürlüğünü hedef alan bu tutuma tepki göstererek yetkililere inceleme çağrısında bulundu.

"Ben almıyorum seni!" diyerek kapıda kapris yaptı

Daha önce aynı takkeyle KPSS ve açık lise sınavlarına sorunsuz şekilde girdiğini belirten genç hafız, görevlinin "Niye inat ediyorsun, ben almıyorum seni!" şeklindeki küstah tavrıyla takkesini çıkarmak zorunda bırakıldı. Olayı sosyal medyada paylaşarak yetkilileri göreve çağıran genç aday, takke ve sarığa yönelik hazımsızlığın hesabının sorulmasını istedi.

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Yorumlar

Devlet

1 .kural varsa uyacaksın sokakta kimse karışmaz

haluk

Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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