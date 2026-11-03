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Aktüel Motokuryeler kontak kapatmak zorunda kalacak! 1 milyon kuryenin sadece 3 bini trafiğe çıkabilir
Aktüel

Motokuryeler kontak kapatmak zorunda kalacak! 1 milyon kuryenin sadece 3 bini trafiğe çıkabilir

Yeniakit Publisher
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Motokuryeler kontak kapatmak zorunda kalacak! 1 milyon kuryenin sadece 3 bini trafiğe çıkabilir

Motokuryeler için SRC-Kurye belgesi zorunluluğunda 1 Ocak 2027 tarihinin yaklaşması, sektörde endişeleri artırdı. Kuryeler Odası Başkanı Akpınar, yaklaşık bir milyon kurye arasından bugüne kadar yalnızca 3 bin kişinin SRC belgesi aldığını belirterek yeni yılda kontak kapatma eylemlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye’de yemek ve market siparişlerinin önemli bölümünü gerçekleştiren motokuryeler, yeni yılla birlikte mesleki yeterlilik belgesi şartıyla karşı karşıya kalacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından getirilen SRC-Kurye mecburiyetinde son tarih olan 1 Ocak 2027’ye yaklaşık iki ay kalırken, sektörde belge alma sürecinin oldukça yavaş ilerlediği belirtiliyor. Yıllardır bu işi yapan mevcut kuryelerin de kapsama alındığı düzenleme, yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor.

Belge almak için eğitim ve sınav şartı aranırken, maliyetlerin 20 bin liraya kadar ulaşması ve kuryelerin altı günlük eğitim sürecine katılmak zorunda kalması sektörde tepkiye yol açıyor.

 

"BELGEYİ ALMANIN MALİYETİ 10-12 BİN LİRADAN BAŞLIYOR"

Ankara Kuryeler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Akpınar, “Bizim itirazımız eğitime değil, bu eğitimin ücretli bir sisteme dönüştürülmesine. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin kurye SRC-Kurye belgesi alabildi. Belgeyi almanın maliyeti 10-12 bin liradan başlıyor, 15-20 bin liraya kadar çıkabiliyor.” dedi.

"DANIŞTAY’DA İPTAL DAVASI AÇTIK"

“Biz eğitime karşı değiliz ancak bunun ücretli ve erişilmesi zor bir sistem üzerinden yürütülmesine karşıyız.” ifadelerini kullanan Akpınar “Halk eğitim merkezleri bu eğitimleri verebilir. Danıştay’da iptal davası açtık.” diye konuştu.

Akpınar “1 Ocak 2027’den itibaren belgesiz çalışan kuryelere yönelik yaptırımlar devreye girecek. Çok büyük bir kaos yaşanabilir. Belgesini alamayan kuryeler çalışamayacak, iş bırakmalar ve kontak kapatma eylemleri gündeme gelecek. İşler aksayacak, işsizlik artacak. Yemek ve market siparişlerinde de ciddi aksamalar yaşanabilir.” uyarısında bulundu.

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Yorumlar

Deli İbo

Nu motokuryeler'in bir zapta rapta alınması kesinlikle gerekmekte. Trafikte tam bir terör estiriyorlar. Maliyeti ucuz olduğundan mantar gibi türediler. Trafik kuralı tanımıyorlar. Yaya Yolu, Bisiklet Yolu, Araç Yollarının her tarafı sanki onlara ait. Bu işi eğitimli olarak yapan çok az motorcu var. Çoğu mahalle arasında bisiklet sürerken motora geçen mahalle çocukları. Çoğuda belgesiz.
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