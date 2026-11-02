Astsubaylardan 2027 bütçesi için çağrı “Ücret, tazminat ve emeklilik haklarımız güvence altına alınsın”

Büyük Astsubay Platformu, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ve emekli olan astsubayların maaş, mesleki tazminat, ek gösterge ve emeklilik haklarına ilişkin sorunlarının 2027 yılı bütçesinde çözüme kavuşturulmasını istedi. TBMM’ye çağrıda bulunan platform, bekleyen kanun tekliflerinin sonuçlandırılmasını, gelir kayıplarının giderilmesini ve düzenlemelerin hayata geçirileceği takvimin kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) önemli insan kaynağını oluşturan astsubayların ekonomik, sosyal ve mesleki haklarına ilişkin talepler yeniden gündeme taşındı. Büyük Astsubay Platformu tarafından hazırlanan bilgi notu ve kamuoyuyla paylaşılan çağrı görsellerinde, görevdeki ve emekli astsubayların uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarına dikkat çekildi. Platform, özellikle maaş ve emeklilik arasındaki gelir farkının giderilmesi, mesleki tazminatın düzenlenmesi ve ek gösterge taleplerinin karşılanması için 2027 bütçesinin önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Platformun çağrısında, astsubayların üstlendikleri görev ve sorumluluklarla ekonomik ve özlük hakları arasında adil bir dengenin kurulması gerektiği belirtilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki gücünü, teknik kapasitesini ve operasyonel devamlılığını sağlayan astsubayların hak ettiği mali ve sosyal güvencelere kavuşması artık ertelenmemelidir" mesajı verildi.

TSK'nın stratejik gücü: 98 bin astsubay görev yapıyor

Büyük Astsubay Platformu'nun Haziran 2026 tarihli "TSK'nın Stratejik Gücü Astsubayların Sistemsel Adalet Talepleri" başlıklı raporunda, astsubayların Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kritik konumuna dikkat çekildi.

Raporda yer alan verilere göre, TSK bünyesindeki 211 bin rütbeli personelin 98 binini astsubaylar oluşturuyor. Bu rakam, toplam personelin yaklaşık yüzde 46,4'üne karşılık geliyor.

Teknik işletme, bakım, eğitim, lojistik ve harekât alanlarında önemli sorumluluklar üstlenen astsubayların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev kabiliyetinin sürdürülebilirliği açısından stratejik bir konumda bulunduğu ifade edildi.

Raporda, astsubayların görev ve sorumluluklarının kapsamı ile mali ve sosyal hakları arasında uyumsuzluk bulunduğu savunularak, bu durumun yalnızca çalışan personeli değil, emeklilik dönemine geçen binlerce astsubayı da etkilediği belirtildi.

Gelir kaybı tablosu dikkat çekti: 50 bin 113 liralık fark

Platform tarafından kamuoyuyla paylaşılan gelir karşılaştırma tablosunda, astsubayların mevcut maaşları ile olması gerektiği belirtilen ücretler arasındaki fark gözler önüne serildi.

Gösterge ve ek gösterge gruplandırmaları, makam, görev ve kadrosuzluk tazminatları ile diğer ödeme kalemleri üzerinden hazırlanan tabloda toplam kayıp 50 bin 113 lira olarak gösterildi. Mevcut tutar ile talep edilen tutar arasındaki artış oranı ise yüzde 155,5 olarak hesaplandı.

Özellikle astsubay ikinci kademeli kıdemli başçavuş için tabloda yer alan rakamlar dikkat çekti. Buna göre güncel maaş 32 bin 237 lira, olması gereken tutar ise 82 bin 350 lira olarak gösterildi.

Aynı tabloda Eylül 2026 yoksulluk sınırı 78 bin 152 lira olarak belirtilirken, 2/3369 sayılı kanun teklifi kapsamında 56 bin gösterge talebi de gündeme getirildi.

Görselde kullanılan MAK kısaltmasının memur aylık katsayısını ifade ettiği belirtilirken, rakamların platformun kendi hesaplama yöntemi ve karşılaştırma esaslarına dayandığı kaydedildi.

Haziran 2026 tarihli rapor ile daha sonra paylaşılan gelir tablosunun farklı dönem ve hesaplama yöntemlerine dayandığına da dikkat çekildi. Raporda, Ocak 2026 itibarıyla 25 yıl hizmet vermiş bir astsubay kıdemli başçavuşun emekli aylığı 34 bin 282 lira olarak hesaplandı.

Platform, görev süresince üstlenilen sorumluluklara rağmen emeklilik döneminde yaşanan ciddi gelir düşüşünün giderilmesi gerektiğini savunarak, emekli astsubayların da ekonomik açıdan güvence altına alınmasını istedi.

2027 bütçesi için TBMM'ye çağrı

Büyük Astsubay Platformu imzasıyla yayımlanan çağrıda, astsubayların ekonomik ve özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin 2027 yılı bütçesinde karşılık bulması istendi.

Görselde 18 Kasım 2026 tarihi, Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmeleri kapsamında öne çıkarılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çağrıda bulunuldu.

Platform, yıllardır gündemde olan ancak henüz yasalaşmayan kanun tekliflerinin sonuçlandırılmasını talep ederek, "Astsubayların haklı beklentileri yalnızca sözlü vaatlerle karşılanamaz. Bekleyen kanun teklifleri somut yasal düzenlemelere dönüştürülmeli, çözümün mali boyutu ve uygulama takvimi açıkça ilan edilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda 2/3369, 2/2116 ve 2/2748 sayılı kanun teklifleri üzerinden çeşitli talepler sıralandı.

Kanun teklifleri için somut adım beklentisi

Platformun öncelikli taleplerinden biri, 2/3369 sayılı kanun teklifi kapsamında emekli astsubay aylıklarına yasal gelir güvencesi sağlanması oldu. Emeklilik döneminde yaşanan ekonomik kayıpların giderilmesi ve astsubayların insanca yaşam koşullarına uygun bir emekli aylığına kavuşması gerektiği vurgulandı.

2/2116 sayılı kanun teklifinde ilave ödeme için önerilen 10 bin gösterge rakamının yükseltilmesi istenirken, 2/2748 sayılı teklif kapsamında çalışan ve emekli astsubaylara yönelik ek ödeme düzenlemesinin de gündeme alınması talep edildi.

Platformun gündeme taşıdığı diğer başlıklar ise şöyle sıralandı:

- Mesleki tazminatın hem görevdeki hem de emekli astsubaylara uygulanması,

- 5400 ek gösterge talebinin karşılanması,

- 2008 yılı öncesi ve sonrası emeklilik sisteminden kaynaklanan farklılıkların giderilmesi,

- Sabit ödemelerin enflasyon karşısında değer kaybetmesinin önlenmesi,

- İlave tazminat düzenlemesine ilişkin çalışmaların akıbetinin açıklanması,

- Çalışan ve emekli astsubaylar arasındaki mali hak farklılıklarının azaltılması.

Özellikle mesleki tazminatın yalnızca görevdeki personeli kapsamasının yeterli olmayacağına dikkat çekilen çağrıda, emekli astsubayların da bu haktan yararlanmasının adalet açısından önemli olduğu ifade edildi.

Eğitim ve mesleki statü sorunları da gündemde

Büyük Astsubay Platformu'nun Haziran 2026 tarihli raporu yalnızca ekonomik taleplerle sınırlı kalmadı. Astsubayların eğitim süreçleri, mesleki gelişimleri ve statülerine ilişkin yapısal sorunlar da kapsamlı şekilde ele alındı.

Raporda, astsubay meslek yüksekokullarının dört yıllık uygulamalı bilimler fakültelerine dönüştürülmesi önerildi. Bu dönüşümle birlikte astsubayların eğitim seviyelerinin ve mesleki yeterliliklerinin daha güçlü bir akademik altyapıya kavuşturulması gerektiği belirtildi.

Mezunların aldıkları eğitime ve uzmanlık alanlarına uygun tekniker unvanlı kadrolarda değerlendirilmesi, meslek içi eğitim sertifikalarının ulusal düzeyde tanınması ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesi de öneriler arasında yer aldı.

Platform, astsubayların teknik bilgi ve uzmanlıklarının kurumsal yapıda daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, "Astsubayların eğitimine yapılan yatırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknik kapasitesine ve kurumsal gücüne yapılan yatırımdır. Eğitim, statü ve kariyer imkanları birbirini tamamlayan unsurlar olarak ele alınmalıdır" görüşünü dile getirdi.

Sağlık astsubaylarının hak kayıpları da giderilsin

Raporda ayrıca Sağlık Bakanlığına devredilen sağlık astsubaylarının yaşadığı hak kayıplarının giderilmesi gerektiği ifade edildi.

Bunun yanında mevcut sicil sisteminin yeniden değerlendirilmesi, personelin görev ve performansını daha adil şekilde yansıtacak düzenlemelerin yapılması ve bölgesel hizmet karşılığında verilen kademe haklarının Türk Silahlı Kuvvetleri personeline de tanınması talep edildi.

Platform, farklı kurumlara ve statülere göre ortaya çıkan hak kayıplarının giderilmesinin, personelin çalışma motivasyonu ve kurumsal aidiyeti açısından önem taşıdığını belirtti.

Astsubay temsilcileriyle kapsamlı çalışma çağrısı

Büyük Astsubay Platformu, ekonomik, sosyal, eğitim ve mesleki statü sorunlarının birbirinden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Çözüm sürecinin TBMM bünyesinde kapsamlı bir çalışmayla yürütülmesi gerektiği belirtilirken, görevdeki ve emekli astsubay temsilcilerinin de sürece dahil edilmesi istendi.

Platformun çağrısında, sorunların tespit edilmesinin ötesine geçilerek somut yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca yapılacak düzenlemelerin maliyetinin, hangi kaynaklarla karşılanacağının ve hangi tarihlerde uygulamaya konulacağının kamuoyuyla paylaşılması talep edildi.

Açıklamada, "Astsubayların talepleri bir ayrıcalık değil, yıllarca verilen emeğin, üstlenilen sorumluluğun ve hizmetin karşılığında beklenen adaletin gereğidir. Görevdeki personelin ekonomik hakları kadar emekli astsubayların yaşam standartları da güvence altına alınmalıdır" mesajı öne çıktı.

Büyük Astsubay Platformu'nun 2027 bütçesi öncesinde yaptığı bu çağrı, astsubayların maaş, tazminat, ek gösterge, emeklilik ve mesleki statü taleplerini yeniden ülke gündemine taşırken, gözler TBMM'de yürütülecek bütçe görüşmelerine ve bekleyen kanun teklifleri konusunda atılacak adımlara çevrildi.