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Türkiye’nin en ucuz ve en pahalı şehirleri açıklandı: Zirvedeki il herkesi şaşırttı

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Türkiye’nin en ucuz ve en pahalı şehirleri açıklandı: Zirvedeki il herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Bölgesel Fiyat Düzeyi Endeksi sonuçlarına göre, ülke genelinde hanehalkı bütçesinin en rahat nefes aldığı ve yaşam maliyetinin en düşük olduğu bölgeler belirlendi. 91,5 endeks puanıyla Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt hattı Türkiye'nin en ucuz bölgesi unvanını alırken, şehir bazındaki bütçe dengelerinde Ağrı ülkenin en ekonomik şehri olarak kayıtlara geçti. Temel tüketim, barınma ve hizmet harcamalarının ulusal ortalamanın çok altında seyrettiği bu iller, vatandaşlara yüksek satın alma gücü sunuyor.

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Foto - Türkiye’nin en ucuz ve en pahalı şehirleri açıklandı: Zirvedeki il herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de yaşam maliyetinin en düşük olduğu bölge 91,5 endeks puanıyla Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt hattı olurken, şehir bazında en ekonomik il Ağrı olarak kayıtlara geçti. Bu sonuç, söz konusu illerde hanehalkı bütçesini belirleyen temel harcama kalemlerinin ülke ortalamasının belirgin şekilde altında kaldığını ve paranın satın alma gücünün bu bölgelerde en yüksek seviyeye ulaştığını belgeliyor.

#2
Foto - Türkiye’nin en ucuz ve en pahalı şehirleri açıklandı: Zirvedeki il herkesi şaşırttı

TÜİK Bölgesel Fiyat Düzeyi Endeksi sonuçlarında, Türkiye ortalaması 100 baz puan olarak kabul edilirken, 91,5 endeks değeriyle Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt (TRC3) bölgesi Türkiye'nin en ucuz yerleşim alanı olarak tescillendi. İkinci sırada ise 92,8 endeks puanıyla Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan (TRA2) hattı yer aldı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bu iller, genel fiyat seviyesi bakımından geçim şartlarının en elverişli olduğu merkezler olarak öne çıktı.

#3
Foto - Türkiye’nin en ucuz ve en pahalı şehirleri açıklandı: Zirvedeki il herkesi şaşırttı

Resmi istatistiklerde geçim maliyetinin ülke ortalamasının en çok altında seyrettiği ilk 5 bölge ve endeks puanları şu şekilde belirlendi: Mardin, Batman, Şırnak, Siirt (TRC3): 91,5 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan (TRA2): 92,8 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir (TR71): 93,8 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri (TRB2): 94,0 Şanlıurfa, Diyarbakır (TRC2): 94,8

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Foto - Türkiye’nin en ucuz ve en pahalı şehirleri açıklandı: Zirvedeki il herkesi şaşırttı

Bölgesel hatların yanı sıra şehir bazındaki bütçe dengeleri incelendiğinde, bütçe dostu tüketim harcamalarıyla Ağrı Türkiye'nin en ekonomik şehri unvanını aldı. Temel tüketim ürünleri, barınma ve hizmet harcamalarındaki düşük fiyat seviyeleri, Ağrı ve çevre illerindeki yaşam maliyetini ulusal ölçekte en avantajlı konuma getirdi.

#5
Foto - Türkiye’nin en ucuz ve en pahalı şehirleri açıklandı: Zirvedeki il herkesi şaşırttı

TÜİK'in yayımladığı Bölgesel Fiyat Düzeyi Endeksi, tüketim sepetindeki mal ve hizmetlerin illere göre fiyat farklılıklarını ortaya koyuyor. Endeks puanının 100 baz değerin altına indiği bu illerde, aynı gelir düzeyiyle elde edilebilen mal ve hizmet miktarı diğer şehirlere oranla kayda değer ölçüde artış gösteriyor.

#6
Foto - Türkiye’nin en ucuz ve en pahalı şehirleri açıklandı: Zirvedeki il herkesi şaşırttı

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