Türkiye’nin en ucuz ve en pahalı şehirleri açıklandı: Zirvedeki il herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Bölgesel Fiyat Düzeyi Endeksi sonuçlarına göre, ülke genelinde hanehalkı bütçesinin en rahat nefes aldığı ve yaşam maliyetinin en düşük olduğu bölgeler belirlendi. 91,5 endeks puanıyla Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt hattı Türkiye'nin en ucuz bölgesi unvanını alırken, şehir bazındaki bütçe dengelerinde Ağrı ülkenin en ekonomik şehri olarak kayıtlara geçti. Temel tüketim, barınma ve hizmet harcamalarının ulusal ortalamanın çok altında seyrettiği bu iller, vatandaşlara yüksek satın alma gücü sunuyor.