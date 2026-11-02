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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’ın üzerinden geçerken Aliyev’i aradı: Zat-ı devletleri, kıymetli kardeşim! Seni ve halkını yürekten kutluyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’ın üzerinden geçerken Aliyev’i aradı: Zat-ı devletleri, kıymetli kardeşim! Seni ve halkını yürekten kutluyorum

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’ın üzerinden geçerken Aliyev’i aradı: Zat-ı devletleri, kıymetli kardeşim! Seni ve halkını yürekten kutluyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaret için yola çıkarken uçağının Azerbaycan hava sahasına girmesinin ardından, pilotu aracılığıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aradı. Erdoğan, "Zat-ı devletleri, kıymetli kardeşim, zat-ı devletlerine ve Azerbaycan halkına en samimi selamlarımı ve iyi dileklerimi iletiyorum. Yaklaşan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle zat-ı devletlerini ve kardeş Azerbaycan halkını yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'ye gerçekleştireceği ziyaret için Azerbaycan hava sahasından geçtiği sırada Azerbaycan halkını 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik etti. Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'ye gerçekleştireceği ziyaret için yola çıkan uçağının Azerbaycan hava sahasına girmesinin ardından pilotu, hava trafik kontrolörüyle iletişime geçti. Pilot, Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına yönelik 8 Kasım Zafer Günü tebrik mesajını iletti.

EN SAMİMİ SELAMLARIMI İLETİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "Zat-ı devletleri, kıymetli kardeşim, Güney Kore'ye gerçekleştireceğim ziyaret sırasında kardeş Azerbaycan'ın hava sahasından geçerken, şahsım ve heyetim adına zat-ı devletlerine ve Azerbaycan halkına en samimi selamlarımı ve iyi dileklerimi iletiyorum. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve işbirliğinin gelecekte de güçlenerek gelişeceğine olan güçlü inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yaklaşan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle zat-ı devletlerini ve kardeş Azerbaycan halkını yürekten tebrik ediyor, Azerbaycan'a kalıcı barış, refah ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı.

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