Türkiye'nin yerli motoruna Güney Kore'den yoğun ilgi! Başkan Erdoğan duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine gerçekleştirdiği Seul ziyareti öncesinde Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına konuştu.

Türkiye-Güney Kore ilişkilerinden savunma sanayiine, nükleer enerjiden ticarete kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, iki ülke arasında özellikle yüksek teknoloji alanında önemli bir potansiyel bulunduğuna dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN PD170 MOTORUNA YOĞUN İLGİ

Erdoğan'ın açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği PD170 turbodizel uçak motoru oldu.

TUSAŞ bünyesindeki TEI tarafından geliştirilen PD170'e Güney Kore'nin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Erdoğan, savunma sanayiindeki iş birliğinin daha ileri seviyeye taşınabileceğini vurguladı.

Erdoğan:

“Güney Kore'nin Türkiye'nin geliştirdiği ‘PD170’ turbodizel uçak motoruna gösterdiği ilgiden memnuniyet duyuyoruz. İnsansız hava araçları, motor teknolojileri ve elektronik sistemler alanlarında ortak çalışmalar artırılabilir.”

ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA 15 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Seul ziyaretinin önceliklerinden birinin ekonomik ilişkileri hızlandırmak olduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ikili ticarette 15 milyar dolarlık hacim hedeflendiğini açıkladı.

Başkan Erdoğan, Kore'nin teknoloji ve inovasyon birikimi ile Türkiye'nin üretim kapasitesinin bir araya getirilmesinin iki ülke açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirterek:

“Kore Cumhuriyeti'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki birikimiyle Türkiye'nin üretim gücünü bir araya getirdiğimizde çok daha büyük başarılara ulaşabiliriz.”

TİCARETTEKİ DENGESİZLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, iki ülke arasındaki mevcut ticaret rakamlarına da dikkat çekti.

2025 yılında Türkiye'nin Güney Kore'ye ihracatının yaklaşık 1,14 milyar dolar, Güney Kore'den ithalatının ise 10,26 milyar dolar olduğunu aktaran Erdoğan, aradaki farkın azaltılmasını istediklerini söyledi.

Erdoğan, ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.

SİNOP NÜKLEER SANTRALİ İÇİN GÜNEY KORE MESAJI

Başkan Erdoğan, Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi konusunda Güney Kore ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin de bilgi verdi.

Kore'nin nükleer enerji alanındaki tecrübesine dikkat çeken Erdoğan, KEPCO ile ön fizibilite kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Projenin teknik ve ekonomik şartlarının yanı sıra yatırım modelinin değerlendirilmeye devam ettiğini aktaran Erdoğan; üretilecek elektriğin maliyeti, finansman yöntemi ve Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkının nihai kararda belirleyici olacağını ifade etti.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDEN YAPAY ZEKÂYA YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı ve stratejik konumunun Koreli yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Erdoğan, Hyundai ve POSCO'nun Türkiye'deki yatırımlarını örnek gösterdi.

Hyundai'nin İzmit'teki tesislerinde elektrikli araç üretimine başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erdoğan; elektronik, yarı iletkenler, robotik sistemler, biyoteknoloji, ilaç, tıbbi cihazlar ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda da yeni ortaklıkların kurulabileceğini kaydetti.

HÜRMÜZ KRİZİ SONRASI TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KONUMUNA VURGU

Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorunlarına da değinen Erdoğan, bölgede gemi trafiğine yönelik kısıtlamaların küresel enerji piyasaları ve uluslararası ticaret üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Yaşanan gelişmelerin güvenilir alternatif ticaret güzergâhlarının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumunu güçlü ulaşım ve lojistik altyapısıyla desteklediğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Koreli şirketlere de çağrıda bulunarak demir yolları, lojistik merkezleri ve akıllı ulaşım sistemlerinde iki ülkenin ortak yatırımlar geliştirebileceğini söyledi.