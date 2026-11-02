Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’na çağrı: Milletin vicdanına uygun yeni infaz ve ceza reformu şart

Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na seslenen Şahsuvar; organize çetelerin terör kapsamına alınmasını, hırsızlık, gasp ve tecavüz suçlarında mükerrer indirimlerin ve af beklentilerinin tamamen kaldırılmasını talep etti. AİHS uyum yasalarının milletin güvenliğine göre yorumlanması, pembe oda gibi ödül sistemlerinin katiller ve cinsel saldırganlar için iptal edilmesi ve suç gelirlerine anında el konulması gerektiğini belirten 5 maddelik manifestosu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İşte Şahsuvar'nun dikkat çeken o açıklaması;

Türkiye son 5 yılda suç tipini değiştirdi. Artık karşımızda sadece mahalle kabadayısı yok. Uluslararası kartel gibi çalışan çeteler, sanal bahisle gençleri sömüren baronlar, evimize giren hırsız, sokakta çantamızı çeken gaspçı, tacizci ve tecavüzcü aynı güvensizlik iklimini besliyor.

Devletimiz sınır ötesinde destan yazarken, içeride vatandaş "cezasızlık var" diye düşünüyorsa, orada adalet sistemini yeniden masaya yatırmak zorundayız.

El Salvador örneği göstermiştir ki, siyasi irade olursa hiçbir yapı devletten büyük değildir. Türkiye'nin de kendi şartlarına uygun ama kararlı bir reforma ihtiyacı vardır. Adalet Bakanlığı'na millet adına 5 maddelik açık çağrımızdır:

1. KARTEL VE ÖRGÜTLÜ SUÇ TERÖR KAPSAMINA ALINSIN

Uyuşturucu karteli kurmak, sanal bahis çetesiyle milyarlarca lira kara para aklamak adi suç değildir. Bu, gençliği ve ekonomiyi hedef alan bir terör faaliyetidir.

Çağrımız: Türk Ceza Kanunu 220 ve Terörle Mücadele Kanunu birleştirilerek, kartel yöneticiliği için en alt sınır 20 yıl olacak şekilde yeniden düzenlensin. Bu suçlarda iyi hal, pişmanlık ve denetimli serbestlik kaldırılsın. El Salvador'un CECOT modeli gibi, lider kadronun dışarıyla irtibatını sıfırlayacak yüksek güvenlikli izolasyon cezaevleri kurulsun.

2. HIRSIZLIK, GASP, TACİZ, TECAVÜZ İÇİN MÜKERRER SUÇTA AF VE İNDİRİM BİTSİN

Bugün vatandaşın en büyük isyanı şudur: Aynı hırsız 10 kez yakalanıyor, 11. kez yine dışarıda.

Çağrımız: Mükerrer suçlarda infaz sistemi değişsin. İkinci kez hırsızlık ve gaspta şartlı tahliye olmasın. Tecavüz ve çocuğa yönelik cinsel suçlarda ceza alt sınırı 20 yıldan başlasın, hiçbir indirim uygulanmasın. Bu dosyalara özel, 6 ayı geçmeyen hızlı yargılama mahkemeleri kurulsun.

Mağdurun zararı devlet tarafından hemen karşılansın, failin malından ömür boyu tahsil edilsin.

3. AVRUPA İNSAN HAKLARI UYUM YASALARI MİLLETİN GÜVENLİĞİNE GÖRE YORUMLANSIN

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bize "suçluya az ceza ver" demiyor. "Adil yargıla, işkence yapma" diyor.

Ama son 20 yıldaki yorumlar, failin hakkını mağdurun hakkının önüne koydu. Tutukluluk süreleri kısalırken, adli kontrolle dışarı çıkan örgüt üyeleri aynı gün yeni suç işler hale geldi.

Çağrımız: AİHS 8. Madde'deki aile hayatı ve 5. Madde'deki özgürlük hakkı, kamu güvenliği için kısıtlanabilsin. Ağır suçlarda tutuklulukta Avrupa değil, milletin vicdanı esas alınsın. Bizim Avrupa'dan öğreneceğimiz çok şey var ama sokağımızın güvenliğini Brüksel'e soracak değiliz.

4. PEMBE ODA DAHİL ÖDÜL SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENSİN

Pembe oda olarak bilinen eş görüşmesi, iyi halli, aile birliğini korumak isteyen hükümlü için bir insan hakkıdır. Buna itirazımız yok.

İtirazımız şuna: Bu hak tecavüzcüye, çocuğa cinsel istismarda bulunana, kadını katledene, defalarca gasp ve hırsızlık yapana da veriliyorsa, orada vicdan yaralanır.

Çağrımız: Eş görüşmesi ve benzeri ödül hakları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kasten öldürme ve örgütlü kartel suçları için tamamen kaldırılsın. Hırsızlık ve gaspta ise ancak 5 yıl iyi halden sonra ve mağdurun zararı tamamen ödendiyse verilsin. Cezaevi bir otel değil, ıslah yeridir.

5. MAL VARLIĞINA EL KOYMA HIZLANSIN

Kartel de hırsız da aynı yerden beslenir: Paradan. Bugün tutuklanan baronun avukatı, onun parasıyla yeni eleman devşiriyor.

Çağrımız: Savcılık iddianamesi ile birlikte mal varlığına tedbir konulsun. Suçtan elde edildiği tespit edilen ev, araba, şirket, kripto varlık doğrudan hazineye geçsin ve geliri suç mağdurları fonuna aktarılsın.

SON SÖZ

Bu millet devleti için canını verir. Devletten de tek bir şey ister: Adalet.

Milletin malını yağmalayan, evine giren, kızına, oğluna musallat olan kim varsa, cezasını çektiğini görmek ister.

Bu ülke diz çökmez dedik. Diz çökmemesi için de içerideki çürümeyi temizlemek zorundayız.

Adalet Bakanlığı'nı, TBMM'yi ve tüm yetkilileri bu 5 maddelik reformu gecikmeden hayata geçirmeye davet ediyoruz.

Artık dürüst çalışan değil, haram yiyen korksun.

Haram yiyen rahat uyumasın.