Gazze kan ağlıyor, batı cadılar bayramı kutluyor! İnsanlık bu manzaraya nasıl sessiz kalıyor?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siyonist İsrail katliamlarına tam gaz devam ederken dünya üç maymunu oynamayı sürdürüyor. Çocuklar enkaz altında can çekişirken Batı başkentlerinde Cadılar Bayramı çılgınlığı yaşanması, insanlığın kelimenin tam anlamıyla bittiğini tescilledi.
Hakikati kör gözlere sokan bu tablo, Batı medeniyetinin ve küresel odakların ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Siyonist rejim Gazze'de her gün masum bebekleri katleder, hastaneleri ve evleri bombalarken, sözde insan hakları savunucuları ise kostüm partilerinde dans ediyor. Ateşkes yalanlarının arkasına saklanan işgalciler insanlık suçu işlerken, dünya bu vahşete sırtını dönmüş durumda.
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Dünyada Cadılar Bayramı kutlamaları yapılırken Gazze'de masumlar, enkaz altından sevdiklerini kurtarmaya çalışıyor.
Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal ediyor, saldırılarını sürdürüyor ve yardım girişlerine de izin vermiyor. Gazze'de yardım girişlerine izin verilmediği için vatandaşlar, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşıyor. Hastalar tedavi olamıyor, bebekler açlıktan ölüyor.
EVLER BOMBALANIYOR!
İsrail'in saldırıları sürerken Gazze'de masumlar, hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. İsrail, Gazze'de evleri bombalıyor ve enkaz altında kalanlar, kurtarılmayı bekliyor.
GAZZE'DEN CAN YAKAN GÖRÜNTÜ!
Gazze'de enkaz altından çıkan bir vatandaşın görüntüsü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Toz ve duman içinde kalan vatandaşa, diğer vatandaşların yardım ettiği ve enkazdan çıkartmaya çalıştıkları görüldü.
BİR YANDA ACI DİĞER YANDA CADILAR BAYRAMI
Gazze'de bu acılar yaşanırken dünyanın diğer bölgelerinde ise kostüm giyenler, Cadılar Bayramı'nı kutluyor.
Çeşitli kostümler ve etkinliklerle Cadılar Bayramı kutlanırken, Gazze'de ise zulüm durmuyor.
DÜNYANIN İKİ FARKLI YÜZÜ
Siyonist İsrail rejimi, ilan edilen sözde ateşkesleri hınçla çiğneyerek Gazze'de masum bebekleri, kadınları ve yaşlıları katletmeye tam gaz devam ediyor. Çocuklar enkaz altında can çekişirken Batı başkentlerinde kostüm partileriyle Cadılar Bayramı çılgınlığı yaşanması, Batı medeniyetinin ve küresel odakların ikiyüzlülüğünü bir kez daha tescilledi.
CAN KAYIPLARI ARTIYOR
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlalleri nedeniyle 1593 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 748 kişi yaralandı.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.
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