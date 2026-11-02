Rusya’da gece yarısı nükleer alarm! 33 bölgeye aynı mesaj gönderildi

Rusya'da vatandaşları afet ve olası tehlikelere karşı bilgilendirmek amacıyla kullanılan acil durum uygulaması siber saldırganların hedefi oldu.

GECE 02.45'TE TELEFONLARA DÜŞTÜ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre saldırı, bakanlığın mobil uygulamasının yönetim paneline yönelik gerçekleştirildi.

Saldırganlar yerel saatle 02.45 sıralarında Rusya'nın 33 bölgesindeki kullanıcılara gerçeği yansıtmayan acil durum bildirimleri gönderdi.

“NÜKLEER FÜZELER FIRLATILDI” UYARISI

Rus basınında yer alan bilgilere göre vatandaşların telefonlarına gönderilen sahte mesajlarda, Rusya'ya nükleer başlık taşıyan füzelerin fırlatıldığı öne sürüldü.

Mesajlarda vatandaşlardan sığınaklara inmeleri ve gıda stoklamaları da istendi.

Gerçek bir saldırı izlenimi veren bildirimlerin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı devreye girdi.

GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

Bakanlık, olayın bir siber saldırı olduğunu açıklarken uygulamadaki güvenlik açığının tespit edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Açıklamada, ülke genelindeki diğer acil durum uyarı altyapısının saldırıdan etkilenmediğinin altı çizildi.

SİRENLER VE SMS SİSTEMİ ETKİLENMEDİ

Yetkililer, sirenler ile SMS, televizyon ve radyo üzerinden gerçekleştirilen resmi acil durum uyarılarının normal şekilde çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Siber saldırıyla birlikte, vatandaşların doğrudan telefonlarına ulaşan acil durum uygulamalarının kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde nasıl bir paniğe yol açabileceği de bir kez daha gündeme geldi.