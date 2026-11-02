Özlem Çerçioğlu'nun acı günü
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun akrabası Ünal Şahin vefat etti. Başkan Çerçioğlu ve sevenleri, Şahin'i son yolculuğuna uğurladı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun akrabası Ünal Şahin, hayatını kaybetti. Şahin’in cenazesi bugün Aydın Bey Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu, Şahin ailesini yalnız bırakmadı. Başkan Çerçioğlu cenazede aile yakınlarına başsağlığı diledi.
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