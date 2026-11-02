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Siyaset Özlem Çerçioğlu'nun acı günü
Siyaset

Özlem Çerçioğlu'nun acı günü

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Özlem Çerçioğlu'nun acı günü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun akrabası Ünal Şahin vefat etti. Başkan Çerçioğlu ve sevenleri, Şahin'i son yolculuğuna uğurladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun akrabası Ünal Şahin, hayatını kaybetti. Şahin’in cenazesi bugün Aydın Bey Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu, Şahin ailesini yalnız bırakmadı. Başkan Çerçioğlu cenazede aile yakınlarına başsağlığı diledi.

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