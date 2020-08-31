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Dünya Rusya'nın davetlisi YPG/PKK ve sözde muhalifler 'federasyon' üzerinde anlaştı
Dünya

Rusya'nın davetlisi YPG/PKK ve sözde muhalifler 'federasyon' üzerinde anlaştı

Terör örgütü YPG/PKK ile Rusya’ya yakınlığıyla bilinen Suriyeli siyasi bir grup, Moskova’da düzenledikleri toplantıda Suriye için federal yönetim öngören bir anlaşma üzerinde uzlaştılar.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:44:00 -
Rusya'nın davetlisi YPG/PKK ve sözde muhalifler 'federasyon' üzerinde anlaştı

Terör örgütü YPG / PKK'nın siyasi uzantılarından sözde Suriye Demokratik Meclisi liderlerinden İlham Ahmed ve Halkın İrade Partisi Genel Sekreteri Kadri Cemil Moskova'da bir araya geldi.

Moskova yönetimine ve Beşar Esad rejimine yakınlığı ile tanınan Cemil, Rusya'nın davetlisi olarak öğrenilen toplantıda terör örgütü temsilcisi ile Suriye'nin yönetimini değiştirmeyi amaçlayan bir mutabakat imzaladı.

Ahmed ve Cemil muhtırayı Moskova'da düzenledikleri basın toplantısında açıkladılar. Buna göre taraflar, Suriye'yi federal bir yapıda yönetmeyi kabul etti.

Basın toplantısında konuşan her iki isim, Suriye'nin yeni anayasasının, halkın bölgesel yönetimi uyguladığı, içişlerinde bağımsız olduğu ve dışişleri, ekonomi ve savunma.

Ahmet ve Cemil, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına bağlı kalarak Suriye'deki krizin çözümüne destek verdiklerini, YPG / PKK uzantılarının ve bazı muhalif platformların siyasi sürece dahil edilmesi konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Muhtırada Suriye'nin kuzey ve doğusundaki PYD / PKK'nın işgal ettiği toprakların durumu "sosyal ihtiyaç" olarak nitelendirildi.

Taraflar, ileride terör örgütü YPG / PKK'nın cephesi olan SDG için Suriye ordusuna katılmayı kabul ettiklerini açıkladılar.

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