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Dünya Rusya’dan yeni yaptırım kararı
Dünya

Rusya’dan yeni yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç’ten 16, İzlanda’dan 9, Grönland’dan 3, Faroe Adaları’ndan 3 yetkili hakkında yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 17:28:00 -
Rusya’dan yeni yaptırım kararı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus karşıtı yaptırımlarına ve Rus yetkililere yönelik sınırlamalarına Norveç’in yanı sıra İzlanda, Grönland ve Faroe Adaları'nın da katıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Norveç’ten 16, İzlanda’dan 9, Grönland’dan 3, Faroe Adaları’ndan 3 yetkili hakkında yaptırım kararları alındı. Bu kişilerin Rusya Federasyonu topraklarına girmesi yasaklandı.” ifadeleri kullanıldı.

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