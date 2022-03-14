Rusya'dan yeni açıklama: Ukrayna'nın saldırısında 20 kişi öldü, 28 kişi yaralandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk kentine düzenlediği saldırıda 20 kişinin öldüğünü, 28 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, "Kiev yönetiminin kontrolü altındaki topraklardan, Donetsk kentine Toşçka-U (Nokta-U) taktik füzeyle saldırı yapıldı." dedi.
Saldırıda sivillerin hedef alındığına işaret eden Konaşenkov, "Donetsk'in merkezinde misket bombasının patlaması sonucu 20 sivil öldü, aralarında çocukların bulunduğu 28 sivil ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.
Konaşenkov, bunun "savaş suçu" olduğunu savundu.