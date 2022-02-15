Rusya'dan Ukrayna'ya sert uyarı! 'Öldürülmesi halinde misilleme yapacağız!'
Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Vladimir Chizhov, Ukrayna’nın doğusundaki isyancı Donbass bölgesi de dahil olmak üzere herhangi bir yerde Rus vatandaşlarının öldürülmesi halinde Rusya’nın buna misilleme yapacağını söyledi.
RIA haber ajansına göre Chizhov, “Bunu yapmaya kışkırtılmadıkça Ukrayna’yı işgal etmeyeceğiz. Ukraynalılar Rusya’ya bir saldırı başlatırsa veya Donbass veya başka bir yerde Rus vatandaşlarını bariz bir şekilde öldürmeye başlarlarsa, karşı saldırıya geçtiğimizde kimse şaşırmasın” dedi.
Moskova destekli isyancılar, Kiev hükümetinin kendilerine bir saldırı başlatmaya hazırlandığını iddia ederken, Ukrayna sınıra 100 binden fazla asker yığan Rusya’nın işgale hazırlandığı konusunda uyarıyor.